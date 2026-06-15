Яка категорія вчителів може оформити пенсію достроково

Частина працівників освіти й надалі може скористатися правом на достроковий вихід на пенсію за вислугу років, однак для цього необхідно дотриматися низки умов. Йдеться про те, що вчителі та інші працівники освітньої сфери можуть оформити пенсію за вислугу років незалежно від віку, але лише за наявності спеціального стажу, який мав бути накопичений станом на визначені законом дати.

Зокрема, для цього вимагалося мати не менше 25 років стажу станом на 1 квітня 2015 року, щонайменше 25 років і 6 місяців — станом на 31 грудня 2015 року, або не менше 26 років і 6 місяців — станом на 11 жовтня 2017 року. Про це повідомляє ПФУ.

Пенсійне законодавство у цій сфері регулюється двома основними актами: Законом України "Про пенсійне забезпечення", який визначає право на пенсію за вислугу років, та Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", що встановлює порядок обчислення пенсійних виплат.

Важливо, що до спеціального стажу зараховується не будь-яка педагогічна діяльність, а лише робота на посадах і в закладах, включених до спеціального переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №909 від 4 листопада 1993 року. При цьому під час перевірки права на пенсію враховується як відповідність посади, так і належність самого закладу до цього переліку. У певних випадках до стажу також можуть зараховуватися періоди роботи у сфері охорони здоров’я чи соціального захисту, якщо вони дають право на пенсію за вислугу років, а форма власності установи значення не має.

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Окремо зазначається, що до спеціального стажу включається лише основне місце роботи, підтверджене записами у трудовій книжці, тоді як робота за сумісництвом не враховується. Розмір пенсії за вислугу років визначається за тими ж принципами, що й пенсія за віком. При розрахунку беруть до уваги тривалість страхового стажу, розмір заробітної плати, з якої сплачувалися внески, а також середню заробітну плату по країні за три роки, що передують зверненню за призначенням пенсії.

Водночас така пенсія призначається з дня звернення, але лише за умови, що людина на момент оформлення звільнилася з посади, яка дає право на її отримання. Якщо ж після призначення виплат особа знову повертається до роботи за спеціальністю, виплата пенсії призупиняється і відновлюється лише після звільнення. Робота на інших посадах при цьому не впливає на право отримувати пенсію.

Окремо передбачена й додаткова можливість для освітян: якщо людина не оформила пенсію за вислугу років достроково та дочекалася пенсійного віку, вона може отримати одноразову виплату у розмірі десяти місячних пенсій. Для цього необхідно, щоб на момент призначення пенсії за віком вона працювала у державному або комунальному закладі на посаді, яка дає право на таку пенсію.

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