Які автомобілі найдорожче обслуговувати: названо топ моделей

Досвідчений механік Кріс Пайл, який обслуговував тисячі автомобілів, виділив п’ять брендів, від купівлі яких він радить утриматися через складність ремонту та високу вартість обслуговування. Йдеться про Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini та Jaguar. Попри репутацію та комфорт, ці авто часто стають фінансово "дорогим задоволенням" для власників.

Про це повідомляє mmr.ua. Одна з ключових проблем — вартість базового сервісу. Навіть стандартні витратні матеріали, як-от моторна олива, фільтри чи гальмівні колодки, у цих марок коштують значно дорожче, ніж у масових авто. У результаті регулярне техобслуговування суттєво б’є по бюджету.

Додатково ускладнює ситуацію дефіцит якісних неоригінальних запчастин. Для багатьох моделей просто немає доступних аналогів належної якості, тому власникам доводиться купувати дорогі оригінальні деталі. Через це навіть типовий ремонт, який для бюджетного авто може обійтися приблизно у 200 доларів, для Mercedes-Benz легко перевищує 500 доларів.

Ще один фактор — щільна та складна конструкція автомобілів. У преміум-сегменті підкапотний простір часто настільки "загружений", що для доступу до однієї деталі доводиться демонтувати інші вузли. Це збільшує як час ремонту, так і його вартість, а також підвищує ризик додаткових пошкоджень під час робіт.

Є труднощі й з технічною інформацією. Не всі СТО мають доступ до повних офіційних баз даних виробників через їхню високу вартість, тому діагностика та ремонт можуть дорожчати і затягуватися.

Окремо механік звертає увагу на електроніку. Стандартні діагностичні сканери часто не підтримують повний функціонал таких авто, тож доводиться використовувати спеціалізоване обладнання. Це обмежує вибір сервісів і нерідко змушує звертатися до офіційних дилерів, де ціни традиційно вищі.

