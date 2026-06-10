Одноразова грошова допомога на дрова: коли подавати заявку

В Україні знову стартувала реєстрація на отримання одноразової грошової допомоги для придбання твердого палива. Прийом заяв уже розпочався і триватиме протягом кількох місяців.

Подати заявку на допомогу можна з 2 червня до 17 серпня. Програма передбачає виплати від міжнародних організацій для підготовки домогосподарств до опалювального сезону та закупівлі твердого пічного палива. Про це повідомляє informhub.

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Хто може отримати виплату

Допомога надається одноразово на все домогосподарство і лише тим, хто фактично проживає в житлових будинках або приміщеннях з опаленням на твердому паливі.

Подати заявку можуть такі категорії громадян:

отримувачі житлових субсидій або пільг на тверде паливо;

одинокі непрацездатні особи пенсійного віку;

одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі (або у разі втрати другого з батьків), що отримують відповідну державну допомогу;

сім’ї, які отримують виплати при народженні дитини;

багатодітні родини;

особи з інвалідністю та сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи, які проживають у місцях безкоштовного розміщення відповідно до постанови КМУ №616 від 27 травня 2025 року;

дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї.

Важливе уточнення

Допомога не надається домогосподарствам, які не використовують тверде пічне паливо для опалення житла.

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