Стаж 14 років: якою буде пенсія

Маючи 14 років офіційного страхового стажу, громадяни України не можуть оформити класичну пенсію за віком. Водночас це не означає, що людина пенсійного віку залишиться без державної підтримки — у такому випадку передбачені альтернативні механізми допомоги.

У Пенсійному фонді України роз’яснюють, які умови діють і на які виплати можна розраховувати. Українське законодавство жорстко прив’язує право на пенсію до віку та кількості страхового стажу. Станом на 2026 рік діють такі вимоги:

у 60 років необхідно щонайменше 33 роки стажу;

у 63 роки — не менше 23 років стажу;

у 65 років — мінімум 15 років страхового стажу.

Оскільки 14 років не досягають навіть мінімального порогу для 65-річного віку, право на призначення стандартної пенсії в такому випадку відсутнє. При цьому вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки продовжать поступово зростати до 2028 року, тоді як мінімальний поріг у 15 років для 65-річних залишатиметься незмінним.

Важливо, що до страхового стажу зараховуються лише ті періоди роботи, за які сплачувався Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не нижчому за встановлений державою мінімум.

Соціальна допомога замість пенсії

Для осіб, які досягли 65 років, але не мають необхідних 15 років стажу і не працюють офіційно, держава передбачила тимчасову соціальну допомогу.

Розмір цієї виплати визначається індивідуально: він дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців. При цьому встановлено мінімальний гарантований рівень — виплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який становить 2 595 гривень.

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Як призначається і переглядається допомога

Тимчасова державна допомога відрізняється від пенсії тим, що має обмежений характер і діє лише до моменту, коли людина набуде права на повноцінну пенсію.

Крім того, її розмір регулярно переглядається — кожні шість місяців органи соціального захисту проводять перерахунок. Під час цього враховуються зміни у матеріальному становищі отримувача та сукупний дохід його родини, оскільки виплата напряму залежить від фінансового стану сім’ї.

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