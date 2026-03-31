Как сделать 'золотые' пасхальные яйца

Подготовка к Пасхе еще не набрала полного оборота, однако хозяйки уже активно ищут интересные способы окрашивания пасхальных яиц и удачные рецепты куличей. Результат смотрится роскошно, хотя сам процесс достаточно прост.

Кондитерка Наталья Легкая предложила необычный вариант декора, позволяющий получить эффектные розово-золотые яйца. По ее словам, для этого нужна только свекла и золотая поталь.

Ингредиенты (на 7–8 яиц):

свекла – 3 шт.

уксус 9% - 2 ст. л.

поталь или сусальное золото - по 1 листочку на яйцо

Как приготовить:

Сначала отваривают яйца до готовности, добавив в воду немного соли. После этого их заливают холодной водой и оставляют до полного охлаждения.

Тем временем свеклу натирают на мелкой терке, добавляют уксус и хорошо перемешивают. В эту массу кладут яйца, полностью покрывая их со всех сторон и оставляют примерно на 20 минут, чтобы получить насыщенный оттенок.

Затем яйца осторожно вытирают досуха. Для создания золотого эффекта ладонь смазывают яичным белком, прикладывают лист сталь или сусального золота и легкими движениями переносят его на поверхность яйца. Так образуется стильный и праздничный декор с вау-эффектом.

