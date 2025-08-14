Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 15 августа

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление. Из-за этого у некоторых людей возникают головные боли, усталость или чувство стресса.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, которые использовал Главком для своего прогноза, уровень геомагнитной активности измеряется по шкале от 0 до 9 по так называемому планетарному К-индексу. Если показатель достигает 5 и более, речь идет о сильной магнитной буре.

15 августа ожидается понижение к К-индексу 3,7, то есть до среднего, желтого уровня. Следует помнить, что прогнозы могут изменяться, ведь данные обновляются каждые три часа.

Читайте также: Мощное солнечное извержение испугало ученых: Землю может накрыть геомагнитный шторм (фото)

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, когда поток заряженных частиц достигает магнитосферы Земли, вызывая возмущение. Показатели К-индекса 4 обычно остаются незаметными для большинства людей, тогда как значения от 5 и выше могут не только ухудшать самочувствие, но и вызывать сбои в работе связи и электронных систем. При очень высоких значениях, таких как К-индекс 7–8, можно наблюдать полярные сияния.

Чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, врачи советуют соблюдать регулярный режим сна и питания, избегать жирной, острой, соленой пищи, алкоголя и большого количества кофе. Полезны травяные чаи, достаточное потребление воды, прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и отказ от стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

Ранее мы рассказывали, какие астрономические события ждать в августе-2025.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!