Пенсия за выслугу лет: кто имеет право в Украине

В Украине военнослужащие могут получать пожизненную пенсию за выслугу лет. Условия ее назначения зависят от продолжительности службы, возраста и вида стажа, а порядок оформления определяется Законом №2262-XII.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Кто может оформить пенсию за выслугу лет

Согласно статье 12 закона о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, право на такую пенсию имеют военнослужащие, кроме срочников.

Речь идет о представителях:

рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава;

органов внутренних дел и национальной полиции;

Государственное бюро расследований;

Национальное антикоррупционное бюро;

Службы судебной охраны;

государственной пожарной охраны;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

органов и подразделений гражданской защиты;

налоговой милиции;

Бюро экономической сохранности;

Государственная уголовно-исполнительная служба.

Какие условия выхода на пенсию

Для назначения пенсии за выслугу лет предусмотрено два основных варианта.

Пенсия по "чистой" выслуге

Военнослужащие могут оформить пенсию независимо от возраста, если на момент увольнения после 1 октября 2020 года по меньшей мере 25 календарных лет службы.

Пенсия по смешанному стажу

Также право на выплаты имеют граждане, достигшие 45 лет и имеющие не менее 25 лет общего страхового стажа. При этом не менее 12 лет и 6 месяцев должны составлять годы военной службы.

В Пенсионном фонде отмечают, что пенсия за выслугу лет назначается пожизненно и зависит от продолжительности службы и размера денежного довольствия военнослужащего.

