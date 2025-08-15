По каким причинам потребителям могут отключить газоснабжение: полный список

В Украине ужесточают контроль за своевременной оплатой газа — теперь даже небольшая задолженность может стать основанием для полного отключения поставок. Поставщики предупреждают, что согласно новым правилам, подачу топлива могут прекратить уже через 10 дней после просрочки платежа, независимо от его размера.

Под особой угрозой оказались те потребители, которые игнорируют отдельный счет за раздел газа, воспринимая его как менее важный. Именно эта задолженность послужила причиной большинства отключений в регионах. Так, в Тернополе уже зафиксированы случаи, когда семьи оставались без газа из-за долга в несколько сотен гривен. Об этом пишет fbc.biz.ua.

Возобновление поставки обходится недешево: кроме уплаты долга придется покрыть расходы на техническое отключение и повторное подключение, что иногда превышает саму сумму задолженности. Юристы отмечают, что обжаловать такие действия поставщиков в суде сложно, ведь закон прямо дает им право прекращать услуги. Более того, наличие долга может стать причиной потери субсидии или отказа в ее назначении.

Поставщики советуют оформлять реструктуризацию долга, но отмечают: это не освобождает от долга оплачивать текущие счета. В противном случае повторное отключение неизбежно.

Отдельно напоминают об опасности незаконного вмешательства в газораспределительную систему — в частности самовольных врезок в газопровод. Это представляет угрозу не только жизни и здоровью людей, но и целостности инфраструктуры. Проводить любые работы с газовыми сетями могут только сертифицированные специалисты с разрешением оператора ГРМ.

Выявление несанкционированной врезки приводит к доначислению неучтенных объемов газа за период от шести месяцев до двух лет. Если же собственность на дом или квартиру была оформлена менее двух лет назад, расчет производится с даты обретения права. Для нарушителей это может вылиться в значительные финансовые санкции — часто более 100 тысяч гривен.

