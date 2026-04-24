Подчиненные систематически оставались без воды и еды: командиров 14-й бригады и 10 корпуса уволили - Генштаб (фото)

Генеральный штаб ВСУ сообщил о кадровых изменениях в 14-й отдельной механизированной бригаде и 10-м армейском корпусе. Причиной названы сокрытие реальной ситуации на фронте, утрата позиций и просчеты в обеспечении военных.

Об этом Генштаб заявил в соцсетях. Сообщение появилось после резонанса вокруг информации о ненадлежащем обеспечении бойцов 14 ОМБр на Харьковском направлении, где военные якобы систематически оставались без воды и пищи. В то же время в Генштабе подчеркнули, что решения по смене командования были приняты ранее.

Там объяснили, что российские удары по переправам через реку Оскол значительно усложнили логистику в районе Купянска. Поставка на этом участке осуществляется с помощью плавсредств и тяжелых беспилотников.

По данным Генштаба, предыдущее руководство 14-й бригады скрывало реальное положение дел, допустило утрату части позиций, а также ряд ошибок в организации обеспечения личного состава. В частности возникли проблемы с доставкой продовольствия на одну из боевых позиций.

Для исправления ситуации были приняты кадровые решения:

отстранен от должности командира 14-й ОМБр;

уволен с должности и понижен командир 10-го армейского корпуса.

Новым командиром 14-й бригады назначен полковник Тарас Максимов, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

В Генштабе сообщили, что комплексная комиссия Сухопутных войск проводит проверку по фактам выявленных нарушений.

После завершения служебного расследования по должностным лицам 14-й бригады будут приняты дополнительные управленческие решения, а материалы передадут правоохранительным органам для правовой оценки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому провести проверку всестороннего обеспечения военных, выполняющих задачи на передовой.

Также в Генштабе заявили, что на позиции 14-й бригады уже доставлена очередная партия продовольствия. В благоприятных условиях планируется оперативная эвакуация военнослужащих.

По данным источников в Силах обороны, бывшего командира 10-го корпуса бригадного генерала Сергея Перца перевели на должность начальника штаба оперативного командования "Восток".

Собеседник в Генштабе также уточнил, что увольнение командира корпуса и комбрига не было прямой реакцией на публикацию фото истощенных бойцов, а явилось следствием выявленных ранее недостатков в их работе.

