Россия атаковала Динпро дронами: поврежденное транспортное предприятие (фото, видео)

Российские войска утром 17 апреля атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в городе зафиксированы повреждения инфраструктуры, пострадал 29-летний мужчина.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, после атаки в одном из районов вспыхнул пожар, который спасателям удалось оперативно локализовать.

Также повреждения получило транспортное предприятие. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что в результате удара повреждены производственные помещения и многоэтажный жилой дом.

В областной военной администрации добавили, что разрушения потерпела и городская инфраструктура. В частности, поврежден троллейбус.

