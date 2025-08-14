Сухо, преимущественно солнечно и до +30: прогноз погоды в Украине на 15 августа

До завершения лета осталось всего две с половиной недели, поэтому самое время успеть насладиться теплыми днями, ведь погода в Украине остается приятной. В ближайшее время в стране будет определять антициклон Julia, который обеспечит почти повсеместно сухую и преимущественно солнечную погоду.

Температура будет колебаться в пределах +23…+28 °С, а в Закарпатье и в Крыму местами поднимется до +30 °С. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Жара еще придет, но пока имеем температурный комфорт", – отметила Диденко.

В Киеве 15 августа ожидается сухая, солнечная и комфортабельно теплая погода с температурой около +25 °С.

Впрочем, по прогнозу синоптикини, уже в конце недели в отдельных регионах станет гораздо прохладнее. В частности, в воскресенье, 17 августа, сильная жара сохранится на юге, востоке и центре страны, где температура достигнет +30...+36 °С. В западных и северных областях в тот день будет значительно свежее — не выше +20...+25 °С.

Напомним, ранее мы рассказывали, что климатологи бьют тревогу, прогнозируя полгода лета и минимум прохлады в Украине.

