Забронированные не проходят ВЛК, но есть исключение: о чем идет речь

Во время военного положения военнообязанные украинцы должны регулярно проходить военно-врачебную комиссию. В то же время для граждан, оформивших бронирование от мобилизации, действуют отдельные правила.

Однако есть случай, когда пройти ВЛК все же придется. Об этом сообщается на портале uristy.ua.

Как часто нужно проходить ВЛК

Военно-врачебная комиссия является неотъемлемой частью военного учета. В мирное время военнообязанные проходят ее один раз в пять лет.

Во время действия военного положения правила меняются – проходить ВЛК необходимо каждый год. В то же время, граждане не обязаны самостоятельно инициировать этот процесс, если не получили соответствующее направление.

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Касается ли это забронированных

Юристы объясняют, что лица, имеющие действующее бронирование от мобилизации, не должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию по собственной инициативе.

По словам юриста Вячеслава Дерия, отсутствие ежегодного прохождения ВЛК для забронированных граждан не считается нарушением правил военного учета и не влечет никаких негативных последствий.

Когда ВЛК все же обязательна

В то же время, законодательство предусматривает исключение. Как отметил адвокат Юрий Айвазян, забронированное лицо могут направить на военно-врачебную комиссию, если раньше она была признана ограниченно годной к военной службе.

В таком случае прохождение ВЛК является законным требованием, невзирая на наличие бронирования.

Кроме того, военнослужащие могут проходить военно-врачебную комиссию даже во время отпуска. Направление на нее имеет право выдать командование как воинской части, так и территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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