Армія рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київщину: пошкоджено житлові будинки, загинула людина, є постраждалі (фото, відео)

У ніч проти 14 травня Київська область опинилася під масованою комбінованою атакою російських військ. Внаслідок ударів постраждали семеро людей, серед них — дитина. У кількох районах зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Станом на 07:15 у ДСНС України оприлюднили фото наслідків ворожої атаки та повідомили про постраждалих. Голова Київської ОВА Микола Калашник заявив, що протягом усієї ночі область перебувала під потужним комбінованим обстрілом.

Постраждалі у районах області

Найбільше людей постраждало у Бориспільському районі. Там поранення отримали п’ятеро осіб.

За словами очільника ОВА, чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні. Ще трьом жінкам медики надали допомогу на місці.

У Фастівському районі травм зазнала жінка 1984 року народження. Вона отримала необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Масштаби руйнувань

У Бучанському районі через атаку спалахнула пожежа складської будівлі та двох автомобілів.

В Обухівському районі пошкоджень зазнали три приватні будинки.

У Броварському районі внаслідок ударів пошкоджено три приватні оселі, автомобіль та підприємство.

Серйозні руйнування також зафіксовані у Бориспільському районі. Там пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок і господарські споруди.

У Фастівському районі постраждав багатоквартирний будинок, а у Білоцерківському — приватна оселя.

Наразі на місцях продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та аварійні служби. Фахівці документують наслідки атаки та ліквідовують пошкодження.

