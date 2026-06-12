На які пільги можуть розраховувати українці з ІІІ групою інвалідності

Українці, у яких за результатами медичного обстеження виявлено помірні порушення функцій організму, можуть отримати III групу інвалідності. Для таких осіб держава передбачає соціальні гарантії, пільги та фінансову підтримку.

Про те, які саме виплати та пільги доступні людям з III групою інвалідності у червні 2026 року, повідомляє Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. За даними, особи з інвалідністю з дитинства отримують державну допомогу у розмірі 60% прожиткового мінімуму — у 2026 році це 1 557 грн. Для дітей з інвалідністю виплата становить 70% прожиткового мінімуму, що з 1 січня 2026 року дорівнює 1 816,50 грн.

Крім того, громадяни, які мають необхідний страховий стаж, можуть оформити пенсію по інвалідності. Її розмір становить 50% від пенсії за віком. У 2026 році мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих осіб з III групою інвалідності не може бути меншою за 2 595 грн.

Пільги для людей з III групою інвалідності

Роботодавці зобов’язані забезпечувати працівникам з інвалідністю належні умови праці відповідно до рекомендацій індивідуальної програми реабілітації.

Осіб з III групою інвалідності приймають на роботу без випробувального терміну, а відмова у працевлаштуванні через стан здоров’я є незаконною.

Також вони мають право на:

додаткові 2 дні щорічної відпустки;

до 30 днів відпустки без збереження заробітної плати;

до 14 днів додаткової оплачуваної відпустки, якщо інвалідність пов’язана з війною.

Діти з інвалідністю можуть безкоштовно відвідувати мистецькі, музичні та художні школи, а також інші позашкільні заклади. Абітурієнти з інвалідністю мають право на вступ до закладів вищої освіти на пільгових умовах за умови успішного складання іспитів. Під час навчання за ними зберігаються соціальні виплати, а також може нараховуватися стипендія.

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Житлові та медичні гарантії

Особи з III групою інвалідності можуть претендувати на покращення житлових умов і адаптацію житла відповідно до потреб. Діти-сироти з інвалідністю мають першочергове право на отримання житла після повноліття, а також можуть розраховувати на фінансову допомогу для його облаштування.

Держава забезпечує людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації та медичними виробами. За низького рівня доходів вони можуть безоплатно отримувати лікарські засоби за рецептом.

Також на пільгових умовах доступні:

протезно-ортопедичні вироби;

засоби пересування, зокрема електричні крісла колісні;

інші реабілітаційні та медичні засоби.

Транспортні пільги

Особи з III групою інвалідності мають право на окремі транспортні пільги. Зокрема, за даними Укрзалізниці, для людей з інвалідністю, пов’язаною з війною, діє знижка 50% на залізничні перевезення.

Діти з інвалідністю та їхні супроводжуючі можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом (окрім таксі). У деяких містах для отримання пільг необхідно оформити спеціальну транспортну картку.

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