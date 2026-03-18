Яскравий колір завдяки овочу, який є у кожного вдома: фарбуємо гарні крашанки на Великдень

Цього року ти вирішила відмовитися від штучних барвників і пофарбувати яйця до Великодня натуральним способом — у цибулинні? Це чудовий вибір, адже такий метод є не лише безпечним, а й має давню традицію.

Про нього розповідає Zahid.net. Фарбування яєць у цибулинні — один із найстаріших способів створення крашанок. Існує легенда, що Богородиця показала імператору яйце, яке чудесним чином набуло багряного кольору як символ Воскресіння. Саме такий насичений червоно-коричневий відтінок можна отримати завдяки цибулинню.

Що знадобиться

Для фарбування підготуйте:

курячі яйця (білі та коричневі);

цибулиння;

зелень (наприклад, петрушку);

білий рис;

рослинну олію (соняшникову або оливкову).

Варто пам’ятати: білі яйця після фарбування матимуть світліші — бежеві чи коричневі — відтінки, а коричневі набудуть більш глибокого, багряного кольору. Інтенсивність залежить від часу витримки у відварі.

Як правильно фарбувати яйця

Заздалегідь дістаньте яйця з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури, та ретельно їх вимийте. Покладіть цибулиння в каструлю з водою (чим більше — тим насиченіший колір) і доведіть до кипіння. Після закипання варіть лушпиння на слабкому вогні ще 30–60 хвилин, щоб утворився концентрований відвар. Опустіть яйця у цей розчин і варіть приблизно 12–15 хвилин. Дістаньте їх і остудіть в холодній воді. Щоб надати блиску, протріть готові крашанки серветкою з краплею олії.

Як зробити візерунки

Щоб урізноманітнити вигляд крашанок, можна додати декор:

Цятки : змочіть яйце, обваляйте у рисі та загорни в марлю або бинт.

: змочіть яйце, обваляйте у рисі та загорни в марлю або бинт. Рослинні орнаменти : прикладіть до шкаралупи листочки петрушки чи інші рослини, після чого зафіксуйте марлею.

: прикладіть до шкаралупи листочки петрушки чи інші рослини, після чого зафіксуйте марлею. Абстрактні візерунки : обгорніть гаряче яйце тканиною та нитками — вийде цікавий малюнок.

: обгорніть гаряче яйце тканиною та нитками — вийде цікавий малюнок. Гравіювання : після фарбування можна обережно видряпати узори на шкаралупі голкою.

: після фарбування можна обережно видряпати узори на шкаралупі голкою. Писанки: перед варінням нанесіть малюнок воском — тоді після фарбування з’явиться традиційний орнамент.

Навіть без додаткового декору яйця, пофарбовані цибулинням, виглядають яскраво та святково.

