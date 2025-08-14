На какие выплаты могут претендовать военные с инвалидностью

Военнослужащие, которым официально установили инвалидность, полученную во время войны, имеют право на единовременную денежную выплату. Ее размер зависит от присвоенной группы инвалидности.

Об этом сообщало Минобороны Украины. Чтобы получить помощь, действующие военные должны подать заявление в свою воинскую часть, а уже уволившиеся со службы – в территориальный центр комплектования, где состоят на учете.

Читайте также: Соцпомощь для лиц за 65: кто из украинцев может получить выплаты и сколько

В 2025 году суммы выплат составляют:

I группа инвалидности – 400 прожиточных минимумов, или 1211200 грн;

– 400 прожиточных минимумов, или 1211200 грн; ІІ группа инвалидности – 300 прожиточных минимумов, или 908 400 грн;

– 300 прожиточных минимумов, или 908 400 грн; ІІІ группа инвалидности – 250 прожиточных минимумов, или 757 000 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев и как выдавать 20 тыс. гривен на отопление.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!