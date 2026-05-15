Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 15 мая

В ближайшие два дня Землю покроют мощные магнитные бури, которые могут влиять не только на работу техники и связи, но и на самочувствие людей. Метеозависимые люди могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность и перепады настроения.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В пятницу прогнозируют повышенную солнечную активность с К-индексом 5,7. Это соответствует сильной магнитной буре красного уровня.

Специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться, ведь данные по солнечной активности обновляются каждые несколько часов.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Когда этот поток достигает магнитного поля на Земле, возникают геомагнитные колебания.

Уровень активности определяют по планетарному К-индексу - шкале от 0 до 9:

К-индекс 1–4 – слабая активность;

К-индекс 5 и выше – сильная магнитная буря красного уровня.

Во время мощных бурь возможны перебои в работе спутников, мобильной связи, GPS и радиосигналов. Если уровень геомагнитной активности достигает 7–8 баллов, то в некоторых регионах можно наблюдать полярное сияние.

Как магнитные бури влияют на организм

Из-за изменения атмосферного давления и геомагнитных колебаний некоторые люди могут жаловаться на:

головные боли;

сонливость или бессонница;

усталость;

стресс и эмоциональную нестабильность;

понижение концентрации.

Особенно чувствительны к таким изменениям могут люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими проблемами со здоровьем.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Врачи советуют в дни повышенной геомагнитной активности:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

уменьшить потребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи;

больше времени проводить на свежем воздухе;

избегать переутомления и стрессов;

делать легкие физические упражнения;

людям с хроническими заболеваниями – иметь при себе необходимые лекарства.

Также специалисты рекомендуют утром принимать контрастный душ для бодрости, а вечером – теплую ванну для расслабления организма.

