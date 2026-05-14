Можете потерять стаж: какие документы подлежат оцифровке кроме трудовой книги

В Украине процесс оцифровки трудовых книг продлится до 10 июня 2026 года. В то же время, специалисты отмечают, что переводить в электронный формат следует не только трудовые книжки, но и другие документы, связанные со страховым стажем.

Почему важно оцифровать документы

В Пенсионном фонде напоминают, что автоматический электронный учет страхового стажа в Украине ведется только с 1 января 2004 года. Информацию о трудовой деятельности до этого периода подтверждают бумажные документы - трудовая книжка, архивные справки и другие подтверждения стажа.

В случае утраты таких документов, человеку придется восстанавливать данные через архивы или даже обращаться в суд и искать свидетелей. В отдельных случаях подтвердить стаж может быть сложно или вообще невозможно, из-за чего часть лет работы не засчитают.

Именно поэтому украинцам советуют заранее перевести важные документы в электронный формат.

Какие документы рекомендуют оцифровать

Кроме трудовой книжки, специалисты рекомендуют загрузить в электронные реестры:

дипломы и другие документы по образованию;

военный билет;

свидетельства о рождении детей;

справки об уходе за ребенком;

удостоверение о государственных наградах;

другие документы, подтверждающие страховой стаж.

Могут изменить сроки оцифровки

Пока официальным конечным сроком для перевода трудовых книжек в цифровой формат остается 10 июня 2026 года.

Впрочем, в парламентском комитете по социальной политике уже рассматривают возможность продления этого срока.

Необходимость такого решения объясняют тем, что значительная часть граждан не может вовремя пройти процедуру по объективным причинам. В первую очередь это касается:

военнослужащих;

жителей временно оккупированных территорий и зон боевых действий;

украинцев, находящихся за границей.

