Части украинцев выплатят по 3100 гривен ко Дню Независимости: кто получит

Украинцы получат единовременную денежную выплату ко Дню Независимости в размере до 3100 гривен. Выплаты предусмотрены для ветеранов войны, людей с инвалидностью и ряда других категорий граждан.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Когда и кому поступят выплаты

Согласно постановлению Кабинета Министров, разовую помощь должны выплатить до 24 августа. Размер выплат будет зависеть от категории получателей.

Основные категории получателей

1. Лица с инвалидностью в результате войны и другие категории с инвалидностью К этой группе также относятся бывшие малолетние заключенные концлагерей и гетто, а также люди с инвалидностью по общему заболеванию или трудовым травмам:

I группа - 3100 грн

II группа - 2900 грн

III группа - 2700 грн

2. Участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства А также бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и дети, рожденные в местах принудительного содержания – 1000 грн.

3. Лица с особыми заслугами перед Украиной Выплата составит 3100 грн.

4. Семьи погибших защитников Члены семей погибших ветеранов войны, защитников и защитниц, а также мужья или жены умерших лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий (если они не женились повторно) - 650 грн.

5. Участники войны и другие категории Участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, принудительно вывезены на работы, а также дети партизан и подпольщиков – 450 грн.

