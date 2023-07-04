Швидкий та смачний салат з полуниці та шпинату за рецептом Клопотенка

Полуниця – неймовірно смачна та ароматна ягода, яку можна використовувати не лише у десертах, але й у салатах. Вона додає освіжаючого смаку та кольору, перетворюючи звичайний салат на справжню кулінарну насолоду.

Кулінарний експерт Євген Клопотенко радить спробувати салат з полуниці, шпинату, оливок та козячого сиру. Він є свіжою альтернативою грецькому салату.

Для цього салату краще вибирати полуницю, яка не дуже м'яка, щоб її можна було нарізати на четвертинки та тримати купою. Під кінець сезону, коли домашня полуниця стає м'якшою, рекомендується відібрати менш спілі ягоди.

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Козячий сир відмінно поєднується з полуницею у цьому салаті. Рекомендується використовувати м'який сир або фету, оскільки вони мають найкращу текстуру для цього салату, додаючи свіжий та насичений смак.

Оливки краще вибирати без кісточок, оскільки вони будуть цілими в салаті. Рекомендується купувати оливки хорошої якості без додаткових добавок, щоб не відволікати смакові рецептори від салату.

Для приготування цього салату вам знадобиться полуниця, шпинат, оливки, м'який козячий сир, олія, мед, французька гірчиця в зернах, сік лимона, сіль і перець на смак.

Покроковий рецепт салату з полуницею та шпинатом:

Помийте полуницю, видаліть хвостики й наріжте кожну ягоду на четвертинки.На широку тарілку розкладіть свіжий шпинат, а зверху розмістіть частинки полуниці, оливки та козячий сир. Якщо сир дуже м'який, можна використовувати чайну ложку для його нанесення.У невеликій мисочці змішайте олію, мед, французьку гірчицю в зернах, лимонний сік, сіль і перець на смак. Добре перемішайте соус і полийте ним салат.

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