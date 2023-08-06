Діти будуть у захваті : рецепт бананів на грилі з шоколадом від Євгена Клопотенка
Цей десерт за рецептом з сайту Євгена Клопотенка вточно здивує та порадує вас і ваших близьких. Він переносить страви з бананом на новий рівень.
ІНГРЕДІЄНТИ:
4 банани
80 г чорного шоколаду
30 г мигдалю
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Спосіб приготування:
1. Промийте та висушіть 4 банани. В кожному банані зробіть в кожному банані глибокий розріз вздовж.
2. В кожен банан вкладіть кілька шматочків шоколаду, так щоб вони глибоко увійшли в плід. Мигдаль подрібніть ножем.
3. Банани запікайте на решітці для гриля 15 хвилин.
4. Перед подачею посипте банани мигдалем.
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