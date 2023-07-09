Як приготувати комбучу вдома: простий рецепт від Клопотенка

Комбуча — це ферментований напій, що готується на основі чайного гриба, або симбіотичних культурах бактерій і дріжджів SCOBY. Цей напій має приємний кислуватий смак і багато корисних властивостей для організму.

Чайний гриб є основою напої й без нього комбучу не приготуєш. SCOBY модна придбати в інтернеті, або замовити на форумах у того, хто займається розведенням чайного гриба.

Яка користь комбучі:

Під час процесу бродіння утворюється оцтова кислота, кілька інших кислотних сполук, сліди алкоголю та гази. У комбучі розвивається велика кількість бактерій, серед яких є молочнокислі, які можуть мати пробіотичну функцію. Пробіотики сприяють здоров'ю кишківника, поліпшують травлення, знижують запалення та допомагають контролювати вагу. Хоча пробіотична функція комбучі все ще вивчається, її потенціал вражає.

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Основа комбучі – чай. Тому корисні властивості чаю переходять і в цей напій. Зелений чай, наприклад, містить багато біологічно активних сполук, таких як поліфеноли, які діють як потужні антиоксиданти. Дослідження показують, що регулярне вживання зеленого чаю може покращити обмін речовин, зменшити жир на животі, покращити рівень холестерину та допомогти контролювати рівень цукру в крові. Чорний чай також має свої корисні властивості.

Антиоксиданти, які містить комбуча, борються зі шкідливими вільними радикалами, що можуть пошкодити клітини та сприяти розвитку раку та серцево-судинних захворювань. Також відомо, що комбуча може знижувати ризик серцевих захворювань, регулювати рівень цукру в крові та навіть мати протиракові властивості.

Не забувайте, що комбуча має вміст алкоголю через процес ферментації, тому слід розумно споживати цей напій.

Як приготувати комбучу вдома

Рецептом поділився відомий кухар Євген Клопотенко. Він радить для початку підготувати SCOBY (гриб "маму") та здійснити два процеси ферментацію. Якщо ви купите вже вирощений чайний гриб, перший процес можна пропустити.

SCOBY нагадує товсту плівку на поверхні чаю, яка утворюється в процесі бродіння. Саме ця плівка (нагадує медузу) запускає процес утворення комбучі. Її можна придбати готовою, або приготувати самому з води, цукру та чаю (процес ферментації займе до 4 тижнів).

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На першому етапі готування комбучі, рекомендується використовувати чорний чай. Гриб краще росте саме на чорному чаї, тоді як на зеленому та фруктовому він може рости гірше. Також важливо не заміняти цукор на мед чи інші підсолоджувачі, оскільки це може негативно вплинути на якість та структуру комбучі. Однак, у процесі приготування вже готового напою можна замінити цукор на інші інгредієнти.

Сам процес ферментації комбучі проходить на двох етапах. Перший етап відбувається за участю "мами-гриба" і триває від 6 до 10 днів. Чай бродить і набуває характерного різкуватого смаку. На другому етапі, ферментація відбувається вже без самого гриба, в порційних пляшках, і додаються різні смаки. У цьому етапі можна додати спеції, фрукти, овочі, ягоди, сік або сухофрукти. Комбуча може стати основою для приготування лимонаду, дозволяючи експериментувати зі смаками та отримувати нові поєднання.

Як пити комбучу:

Якщо ви любите комбучу, важливо знати, як правильно споживати цей напій. Не існує точних рекомендацій щодо кількості комбучі, яку можна пити на день. Однак, досвід любителів комбучі показує, що рекомендується не пити понад 450-500 мл на день. Якщо ви починаєте вживати комбучу вперше, рекомендується почати з меншої кількості, наприклад, 60-80 мл на день, щоб організм звик до цього напою.

А ще врахуйте, що комбуча містить кофеїн у кількості 10 мг на 230 мл. Тому, якщо ви чутливі до кофеїну, не рекомендується пити комбучу великими кількостями або в другій половині дня. Також слід враховувати наявність невеликої кількості алкоголю в домашній комбучі - від 0,5% до 3% ABV.

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