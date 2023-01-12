Клопотенко дав поради, як приготувати "ідеальні сирники"
На сніданок сирники можна приготувати з вівсяними пластівцями, або із сухофруктами, також можна зробити солоні із зеленню. Але робити це треба строго за рецептом, оскільки є ймовірність, що сирники попросту розповзуться по пательні.
Відомий український кухар Євген Клопотенко каже: є кілька хитрощів, які допоможуть зробити сирники "ідеальними" – це і вибір м'якого сиру для начинки, й додавання певних інгредієнтів, які прибрати зайву вологу з сиру.
Клопотенко розповів, що сир для цієї страви найкраще обирати з жирністю від 5% до 9%, щоб сирники краще тримали форму. А перед приготуванням сир варто викласти у кілька шарів марлі та віджати зайву вологу. Також можна додати до сиру манну крупу та залишити на 15-20 хвилин.
Смажити сирники краще на гарно розігрітій сковорідці, проте на невеликому вогні.
Ще один лайфхак від Клопотенка: перед приготуванням сформовані сирники можна покласти на 10 хв до морозилки – тоді вони точно не розповзуться.
Рецепт сирників з манкою:
Підготуйте кисломолочний сир – 400 г, яйце, 3 ст. л. манки, 3 ст. л. цукру, 4 ст. л. соняшникової олії та 10 г ванільного цукру. Можна додати трохи солі.
Як приготувати:
- Викладіть сир у миску, вбийте яйце, всипте цукор та ванільний цукор, манку й сіль.
- Перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Якщо тісто здається рідким, додайте ще трохи манки. Дайте суміші вистоятися 15-20 хвилин.
- Притрусіть дошку чи робочу поверхню манкою, сформуйте з тіста кульки та трохи притисніть кожну з них столовою ложкою. Сформовані сирники запаніруйте у манці.
- Розігрійте пательню, влийте олію та по черзі викладайте сирники та смажте їх до появи золотавої скоринки.
- Готові сирники викладайте на паперові рушники, щоб вони всмоктали зайвий жир.
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