Клопотенко назвав секретний інгредієнт для вареників з вишнями

Літо – чудова пора для того, аби чи не щодня готувати щось із сезонних ягід та фруктів. Пропонуємо вам звернути увагу на вареники з вишнями, які готуються з "секретним інгредієнтом".

Цим рецептом поділився відомий український кулінар Євген Клопотенко. Він каже, що додає до вареників манку. В тісто, чи у начинку – читайте далі.

Для тіста Клопотенко радить підготувати такі продукти:

Борошно – 500 г

Молоко – 250 мл

Яйце – 1 шт.

Олія – 1 ст. л.

Сіль – ½ ч. л.

Читайте також: Рецепт лінивого полуничного торта без випікання

А для начинки запасіться:

Вишні без кісточок – 400 г

Цукор – 1-2 ст. л.

Відео дня

Манка – 1 ст. л.

Сіль – дрібка

Як готувати вареники з вишнею:

Просійте борошно у глибоку миску, додайте сіль, яйце та олію. Розмішайте, влийте молоко. Замісіть тісто. До вишні без кісточок, з якої стік сік, додайте манки та цукор. Перемішайте. Розкачайте тісто товщиною до 3 мм. Склянкою виріжте в ньому кружечки. Викладіть вишню всередину кружечка й защипніть краї тіста. Варіть вареники в киплячій воді з дрібкою солі на повільному вогні приблизно 3-4 хвилини після того, як вони спливуть.

Радимо також звернути увагу на рецепт м’ятного льоду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!