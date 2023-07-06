Клопотенко сказав, як зварити варення з кабачків, смак якого схожий на ананас

У сезон кабачків та цукіні є відмінна можливість приготувати з них смачне та корисне варення. А додавання до кабачків лимонів та апельсинів зробить їх смак схожим на ананаси.

Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився власним рецептом варення з кабачків, до якого він додає цитрусові. Він запевняє, що таке варення стане справжнім "гастрономічним задоволенням".

Це варення з кабачків з апельсином і лимоном готується дуже просто, не вимагаючи додавання жодних загущувачів. Якщо воно на початку здається трохи рідким, не хвилюйтеся, воно загусне з часом.

Особливу увагу слід звернути на вибір овочів. Для цього рецепта рекомендується брати молоді кабачки. Якщо ви не маєте такої можливості, то зрілий кабачок треба очистити від насіння та твердої шкірки. Але зазначена вага кабачків у рецепті вже передбачає очищені від шкірки овочі.

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Якщо ви любите експериментувати, спробуйте додати до варення з кабачків імбир, курагу або яблука. Це додасть цікавих ноток смаку, каже Клопотенко.

Для приготування вам знадобляться:

1 кг молодих кабачків

600 г цукру

100 мл води

1 коробочка кардамону

Сік та цедра 1 лимона

Сік та цедра 1 апельсина

Беремося до готування:

Помийте молоді кабачки та зріжте хвостики, очистьте від шкірки. Наріжте овочі на невеликі кубики приблизно однакового розміру.

Ретельно помийте апельсин, натріть цедру на дрібній тертці, уникаючи білої гіркої частини. Вичавіть сік з апельсина.

Викладіть кубики кабачків у каструлю та влийте 100 мл води. Додайте 600 г цукру, 1 коробочку кардамону, цедру та сік апельсина.

Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть ще 45 хвилин, періодично помішуючи. За цей час волога трохи випарується, а варення загусне завдяки пектину.Простерилізуйте банки та кришки для закатування. Додайте до каструлі з кабачками сік лимона, перемішайте і проваріть все разом ще 5 хвилин. Потім викладіть варення в стерилізовані банки та закрийте кришкою.

Тепер ваше кабачкове варення з апельсином і лимоном готове до того, щоб ви його насолодилися або поділилися зі своїми гостями. Це чудова страва, яка надихне вас на нові кулінарні експерименти.

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