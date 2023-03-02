Овочі не треба варити: покроковий рецепт вінегрету від Клопотенка

Під час посту й не тільки вінегрет вважається тією стравою, яка дасть вашому організму необхідну кількість вітамінів та поживних речовин. Особливо корисним він буде, якшо овочі для салату не варити, а запікати.

Відомий український кухар Євген Клопотенко запевнив: "на виході різниця смаків дуже відчутна". За його словами, овочі мають дивовижний насичений смак, "який ви ніколи не отримаєте при варінні".

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Які продукти знадобляться

Морква – 300 г

Буряк – 300 г

Картопля – 400 г

Зелений горошок – 200 г (замороженого)

Солоні огірки – 300 г

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Соняшникова олія – 3 ст. л.

Петрушка або кріп – на смак

Сіль – щіпка, можна обійтися і без неї

Як готувати:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Овочі добре помийте та загорніть у фольгу, якщо не маєте її, то просто викладіть на деко. Запікайте до готовності – картопля та морква 30-40 хвилин, а буряки до 80 хвилин. Коли овочі охолонуть, почистьте їх від шкірки, поріжте квадратиками.Викладіть овочі в миску, додайте порізані солоні огірки, розморожений горошок. Полийте олією, а ще за бажанням додайте нарізаної зелені.

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