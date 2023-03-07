Пісні роли по-українськи: рецепт від Клопотенка

Якщо ви хочете здивувати свою кохану 8 березня, можете приготувати для неї роли. І не прості, а за рецептом українського кухаря Євгена Клопотенка.

Ці роли готуються з рисового паперу, а начинку можна обирати будь-яку. Клопотенко подбав про тих, хто постує, та поділився секретом, з чим їх приготувати.

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Для приготування романтичної вечері вам потрібно закупити наступні продукти:

4 листи рисового паперу

300 г печериць

Морква (велика)

2 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. насіння кунжуту

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1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

60 мл води

100 мл соєвого соусу

1 ч. л. мірину

половинка перцю чилі

петрушка, сіль і перець – за бажанням.

Як готувати:

Морквину очистіть від шкірки і наріжте довгими смужками на мандоліні або за допомогою терки як для корейської моркви.

Печериці помийте, обсушіть і наріжте слайсами.

Розігрійте сковороду, влийте олію та підсмажте подрібнені печериці та моркву.

Перець чилі помийте і відріжте половину й подрібніть.

Змішайте в мисці моркву, печериці, перець чилі. Додайте листочки петрушки, якщо захочете. Налийте в сотейник 100 мл соєвого соусу. Додайте 1 ч. л. міріну.

Потім розведіть в піалці 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю в 60 мл води. Введіть суміш у соєвий соус і прогрійте до загустіння.

Рисові листи змастіть водою, щоб вони стали еластичними. Викладіть начинку на одну сторону листа і акуратно загорніть в рол.

Розріжте готовий рол навпіл під кутом. При подачі полийте овочеві роли соусом і посипте кунжутним насінням.

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