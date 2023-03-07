Пісні роли по-українськи: рецепт від Клопотенка
Якщо ви хочете здивувати свою кохану 8 березня, можете приготувати для неї роли. І не прості, а за рецептом українського кухаря Євгена Клопотенка.
Ці роли готуються з рисового паперу, а начинку можна обирати будь-яку. Клопотенко подбав про тих, хто постує, та поділився секретом, з чим їх приготувати.
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Для приготування романтичної вечері вам потрібно закупити наступні продукти:
- 4 листи рисового паперу
- 300 г печериць
- Морква (велика)
- 2 ст. л. рослинної олії
- 1 ст. л. насіння кунжуту
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
- 60 мл води
- 100 мл соєвого соусу
- 1 ч. л. мірину
- половинка перцю чилі
- петрушка, сіль і перець – за бажанням.
Як готувати:
Морквину очистіть від шкірки і наріжте довгими смужками на мандоліні або за допомогою терки як для корейської моркви.
Печериці помийте, обсушіть і наріжте слайсами.
Розігрійте сковороду, влийте олію та підсмажте подрібнені печериці та моркву.
Перець чилі помийте і відріжте половину й подрібніть.
Змішайте в мисці моркву, печериці, перець чилі. Додайте листочки петрушки, якщо захочете. Налийте в сотейник 100 мл соєвого соусу. Додайте 1 ч. л. міріну.
Потім розведіть в піалці 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю в 60 мл води. Введіть суміш у соєвий соус і прогрійте до загустіння.
Рисові листи змастіть водою, щоб вони стали еластичними. Викладіть начинку на одну сторону листа і акуратно загорніть в рол.
Розріжте готовий рол навпіл під кутом. При подачі полийте овочеві роли соусом і посипте кунжутним насінням.
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