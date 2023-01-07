Прийдуть гості, а часу готувати немає: Клопотенко дав поради, що швидко подати на стіл

Під час свят, коли немає часу стояти коло плити, а гості вже на порозі, можна нашвидкуруч приготувати кілька страв, які будуть не лише смачними, а й оригінальними.

Відомий український кухар Євген Клопотенко опублікував добірку рецептів, які дозволять зекономити час на приготування їжі. "Страви не тільки швидко готуються, а й мають у своєму складі високу поживну цінність для організму", – зауважив він.

Сендвіч Кубано

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Які продукти потрібні:

Банка консервованого тунця

Лимон

Чіабата

Томати (невеликого розміру) – 2 шт.

Часник – 1 зубчик

Базилік – 1 гілочка

Вершкове масло – 20 г

Як приготувати:

Помийте лимон та наріжте на великі шматочки, обсмажте на грилі без додавання жиру, щоб він трохи пригорів. Лимон також можна цілим кинути на розпечене вугілля, щоб шкірка трохи пригоріла з усіх боків і вже після цього його треба нарізати крупними шматочками. Чіабату розріжте вздовж і підсушить на грилі, в багатті або у тостері. Томати наріжте на середні кубики, часник дрібно порубайте, так само зробить з листям базиліка. Змішайте всі інгредієнти. Теплу грінку змастіть вершковим маслом, зверху викладіть тунець, овочеву суміш і шматочки лимона.

Бутерброди з тапенадом

Вам знадобляться:

Багет – 4 шматочки

Оливки (зелені без кісточки) – 100 г

Оливки (чорні без кісточки) – 100 г

Часник – 1 зубчик

Каперси – 1 ч. л.

Кілька – 3 штучки

Зелень (для прикраси)

Як приготувати:

Оливки, часник, каперси, кільку треба змішати блендером до отримання однорідної маси. Додайте оливкову олію та розмішайте. Викладіть тапенад на хліб й прикрасьте зеленню.

Салат з огірком і сиром фета

Продукти:

Огірки – 5 шт.

Фета – 100 г

Біла цибуля – половина

Оливкова олія - 2 ст. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Білий перець – 10 горошин

Як зробити:

Огірки помийте та наріжте півкільцями. Цибулю наріжте тонкими пір'ям. Розкришіть фету у глибокій тарілці. Полийте всі інгредієнти лимонним соком та олією. Візьміть 10 горошин білого перцю та розітріть у ступці. Додайте в салат і добре перемішайте.

Салат "Коул Слоу"

Інгредієнти

Морква – 1 велика

Білокачанна капуста – 400 г

Соус: 50 г сметани, 6 г солодкої гірчиці, 6-10 г тертого або консервованого хріну, сіль та перець.

Як приготувати:

Моркву помийте та почистьте, наріжте тонкою соломкою. Те ж саме зробіть з капустою. Складіть овочі в глибоку миску. Соус треба готувати так: корінь хрону натріть на дрібній тертці, додайте 50 г сметани та 6 г солодкої гірчиці. Посоліть та поперчіть до смаку. Перемішайте та заправте салат.

Куряче філе з лимоном

Подбайте про наступні продукти:

Куряче філе – 1 шт.

Оливкова олія – 50 мл

Вершкове масло – 40 г

Лимон – половина

Сіль та перець

Як приготувати:

Філе курки почистіть від плівок та зайвого жиру. Розріжте вздовж на дві частини. Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть половинки курячого філе. Смажте на повільному вогні з обох сторін до утворення золотавої скоринки. Посоліть та поперчіть м’ясо з обох сторін. Помийте лимон та натріть цедру половини цитруса на дрібній тертці. Вичавіть на пательню із куркою сік половини лимона. Викладіть на пательню вершкове масло та натерту лимонну цедру. Тушкуйте все разом на маленькому вогні ще протягом 5-7 хвилин.

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