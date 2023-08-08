Рецепт аджики з кетчупом чилі на зиму від Євгена Клопотенка

Така аджика вийде гостренькою, тому буде чудово доповнювати смак м’яса. Рецептом поділився на своєму сайті Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

На 3 півлітрові банки

1 кг томатів

500 г солодкого перцю

8-10 зубчиків часнику

100 мл соняшникової олії

1 ст. л. солі

2 ст. л. цукру

6-7 ст. л. кетчупу чилі

2 ч. л. чорного меленого перцю

30 мл оцту 9%

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Спосіб приготування:

1. Овочі помийте. Розріжте томати та перцю навпіл, виріжте плодоніжку та наріжте довільними шматками. Очистіть .8-10 зубчиків часнику.

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2. Овочі перекладіть у блендер, додайте 100 мл соняшникової олії та перебийте до однорідності. Вилийте в каструлю, додайте 1 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру та варіть 30 хвилин на маленькому вогні.

3 Простерилізуйте банки та кришки.

4. До аджики додайте 6-7 ст. л. кетчупу чилі та 2 ч. л. меленого чорного перцю. Туди ж додайте 30 мл столового оцту, перемішайте та варіть ще 5 хвилин після закипання.

5. Розлийте по банках та закрийте кришками. Після остигання зберігайте у прохолодному місці до року.

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