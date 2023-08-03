Рецепт сухого варення з вишень від Євгена Клопотенка

Сухе варення — це цукати. Його готують з твердих фруктів чи ягід. Сухе варення було фірмовою стравою у Києві XIX століття. Shuba пропонує приготувати цю смакоту і вам.

Інгредієнти:

Вишня – 500 г

Цукор – 500 г

Кориця мелена – 20 г

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Спосіб приготування:

1. Вийміть кісточки з вишень та перекладіть ягоди в каструлю. Додайте 250 грамів цукру, варіть на маленькому вогні 30 хвилин після закипання періодично помішуючи.

2. Каструлю зніміть з вогню. Установіть сито на велику миску та процідіть вишні. Залиште їх у ситі на півгодини.

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3. Всипте у тарілку решту 250 грамів цукру, додайте корицю та перемішайте. По 2-3 ягоди викладайте в отриману суміш та обвалюйте, після чого перекладіть на деко, застелене пергаментом. Для такої кількості ягід вам знадобиться 2 дека

4. Дека з ягодами поставте в холодну духовку і ввімкніть нагрів до 60 градусів. Під час сушіння духовка має бути трохи відчиненою, щоб виходила волога. Сушити ягоди необхідно 6 годин. Також можна використати можете дегідратор.

5. Варення зберігайте у сухих банках за кімнатної температури 1 місяць.

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