Рецепт смачних тонких млинців, які не рвуться і не липнуть до сковорідки (відео)

Тонкі млинці, у які можна загортати будь-яку начинку, чи не найулюбленіша страва в українських родинах. Проте не у кожного вони виходять тонкими.

Зазвичай текстура млинця залежить від правильно підготовленого тіста. А ще, аби вони не рвалися при обсмаженні, потрібно обирати правильну сковорідку.

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Авторка відеоблогу "Абетка рецептів" пропонуємо спробувати приготувати млинці за своїм "ідеальним рецептом". Вона обіцяє, що вони вийдуть тонкими, не будуть прилипати до сковорідки та не рватимуться, коли ви будете загортати у них свою улюблену начинку.

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Для тіста підготуйте:

3 яйця

2 ст.л цукру (для несолодких 1 ст.л )

дрібку солі

170 г борошна

0,5 л молока

50 мл рафінованої олії

Як замішати тісто:

Яйця розбийте в глибоку миску, додайте сіль та цукор й збийте вінчиком. Потім влийте 400 мл молока та знову розмішайте. Додайте просіяне борошно, перемішайте, аби не було грудочок, долийте решту молока і знову перемішайте. Насамкінець у тісто влийте олію, перемішайте й відставте тісто на 30 хв, аби воно настоялося. Перед смаженням нагрійте гарно сковороду з антипригарним покриттям, змастіть її вершковим маслом. Смажте млинці з обох сторін на середньому вогні по хвилині. Коли ви викладете всі готові млинці на широку тарілку, то зверху накрийте їх такою самою за діаметром тарілкою, тоді хрустке обрамлення млинців розм'якне і не буде кришитися, коли ви будете намащувати млинці начинкою.

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До речі, досвідчені господині не радять для випікання млинців обирати нову сковороду, оскільки її поверхня не достатньо "замаслена". Тож млинці будуть липнути.

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