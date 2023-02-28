Салат з гречкою для тих, хто тримає піст: простий рецепт від Клопотенка

Якщо ви тримаєте піст та хочете урізноманітнити свій сніданок чи обід, пропонуємо вам рецепт гречки, але не простої, а ще більш корисної. Ця страва не нагадуватиме кашу, а скоріше салат з присмаком східних спецій.

Рецептом салату з гречки та буряка поділився на своєму сайті відомий кухар Євген Клопотенко. Він пропонує додати до страви пряного бодяну і кардамону та оливок.

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Підготуйте такі продукти:

Гречка – 100 г

Зірочка бодяну

Кардамон – одна коробочка з зернятами

Буряк середнього розміру

Часник – 2 зубчики

Оливки без кісточки – 50 г

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Олія – 3 ст. л.

Сіль та перець – за бажанням

До речі, Клопотенко пропонує використовувати у салаті сирий буряк, проте за бажанням ви можете його відварити або запекти

Як готувати:

Гречку насипте у каструлю, заливши її водою у пропорції 1 до 2. Додайте зірочку бодяну і коробочку кардамону. Доведіть гречку до кипіння на сильному вогні, потім зменште його до мінімуму і варіть 10 хвилин. Зніміть каструлю з вогню та дайте настоятися із закритою кришкою хвилин 15-20. Потім вийміть спеції з каструлі. Помийте та очистьте буряк та наріжте його невеличкими кубиками. Очистьте часник та покришіть дрібно. Додайте буряк і часник до відвареної гречки. Оливки без кісточки покладіть у гречку цілими. Заправте салат олією й за бажанням посоліть й поперчіть.

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