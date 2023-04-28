Свинина та буряк: рецепт шпундри від Євгена Клопотенка

Шпундра – українська страва, якій налічується вже 400 років. Вона готується зі свинини і буряка. Ще Іван Котляревський згадував її у своїй “Енеїді".

Інгредієнти:

– 300-500 г свинячого ошийка

– 3 буряка

– 1 ст. л. оцту

– 2 цибулини

– 3 ст. л. сметани

– 1 ч. л. солодкої гірчиці

– 3 зубчики часнику

– 1 ст. л. соняшникової олії

– 50 г вершкового масла

– 2 ст. л. борошна

– 2 ст. л. білого хрону

– 5 гілочок чебрецю

– 2 ст. л. сметани

– 2 томати

– 50 мл води

1. Свинину поріжте великими шматками, посоліть, поперчіть і натріть солодкою гірчицею та олією.

2. Одну цибулю наріжте півкільцями, часник притисніть плоскою стороною леза ножа. Візьміть деко та викладіть на нього свинину, цибулю та часник.

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3. Запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів. Витягніть м’ясо та дочекайте його охолодження. Відокремте м’ясо від ребер. Якщо ви використовували інші частини свинини – просто наріжте.

4. Візьміть буряки, помийте та запечіть годину – півтори в духовці.

5. Готовий буряк наріжте півкільцями та перекладіть у миску. До буряка налийте 1 ст. л. оцту та залийте водою, щоб вона покривала буряк. Залиште на 40 хвилин. Наріжте другу цибулину дрібним кубиком.

6. Розігрійте сковорідку, розтопіть на ній вершкове масло, натріть томати та викладіть на сковорідку. Додайте 2 ст. л. борошна, сіль та перець. Візьміть іншу сковорідку та обсмажте на ній цибулю.

7. На сковорідку до томатів викладіть нарізане шматками м'ясо та смажену цибулю і буряк.

8. Сметану розведіть з водою і додайте до м'яса та буряку. Тушкуйте 5 хвилин. Подавайте з білим хроном та чебрецем.

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