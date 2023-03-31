Весняний салат з кускусом та огірками: рецепт від Клопотенка
Кускус – крупа, яка стає все більше популярною в Україні. І не дарма, адже кускус багатий на селен, у його складі є клітковина та інші важливі елементи.
Цей зерновий продукт виготовлено зазвичай з твердих сортів пшениці, інколи – з рису чи ячменю. Існує три основні види кускусу, які відрізняються за розміром та часом готування.
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Найдрібніший кускус – марокканський. Він готується за лічені хвилини – просто заливається окропом. Ізраїльський (перлинний, або птитім) – нагадує крихітні шматочки пасти. Його варять до 10 хв у підсоленій воді. Ліванський, або магрибський кускус, найбільший за розміром та готується довше.
Зазвичай кускус подають окремо, як гарнір до м'ясних страв чи салатів. А ще кускус додають у салати й навіть десерти.
Український кухар Євген Клопотенко поділився рецептом салату, який готується на основі кускусу. Він додав до страви авокадо, чері й свіжу м’яту. А ми пропонуємо додати ще й свіжих огірків – смак виходить неперевершеним.
Продукти, необхідні для салату з кускусу:
- Кускус – 150 г
- Окріп – 300 мл
- Авокадо – 1 шт.
- Огірок – 1 шт.
- Чері – 8 штук.
- М'ята – 3 гілочки
- Оливкова олія – 2 столові ложки
- Сіль та мелений чорний перець – за бажанням
Як готувати:
- Кускус насипте в глибоку тарілку й залийте окропом, накрийте неглибокою тарілкою, щоб запарився.
- Через 10 хвилин посоліть, поперчіть та додайте олію. Перемішайте.
- Помийте авокадо, огірок та чері. Подрібніть огірок квадратиками, авокадо поріжте слайсами, а чері розріжте на четвертинки. Додайте овочі в кускус та присипте листочками м'яти.
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