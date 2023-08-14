Ви точно будете здивовані: рецепт холодного супу з динею за 30 хвилин

Для цього супу обирайте стиглу диню. Він вразить вас своїм незвичним насиченим смаком та ароматом.

Інгредієнти:

Диня – 200 г

Мигдаль – 200 г Хліб – 100 г

Оливкова олія – 200 м

Оцет винний – 100 мл

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Французький багет – 1 шт.

Масло вершкове 73% – 20 г

Базилік, гілочка – 25 г

Спосіб приготування:

1. Перемішайте мигдаль, черствий хліб, 180 мл олії, оцет, посоліть, поперчіть і помістіть у холодильник на 3 години.

2. Пюруйте всі інгредієнти у мисці з додаванням холодної води до бажаної консистенції. Посоліть, перемішайте і відправте у холодильник.

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3. Багет наріжте кубиками і обсмажте, помішуючи, на вершковому маслі до золотистого кольору.

4. Диню очистіть та наріжте кубиками. Базилік помийте, обсушіть і обірвіть листочки.

5. Суп розлийте по тарілках додайте кубики дині і крутони. Прикрасьте базиліком.

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