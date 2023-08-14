Ви точно будете здивовані: рецепт холодного супу з динею за 30 хвилин
Для цього супу обирайте стиглу диню. Він вразить вас своїм незвичним насиченим смаком та ароматом.
Інгредієнти:
Диня – 200 г
Мигдаль – 200 г Хліб – 100 г
Оливкова олія – 200 м
Оцет винний – 100 мл
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Французький багет – 1 шт.
Масло вершкове 73% – 20 г
Базилік, гілочка – 25 г
Спосіб приготування:
1. Перемішайте мигдаль, черствий хліб, 180 мл олії, оцет, посоліть, поперчіть і помістіть у холодильник на 3 години.
2. Пюруйте всі інгредієнти у мисці з додаванням холодної води до бажаної консистенції. Посоліть, перемішайте і відправте у холодильник.
3. Багет наріжте кубиками і обсмажте, помішуючи, на вершковому маслі до золотистого кольору.
4. Диню очистіть та наріжте кубиками. Базилік помийте, обсушіть і обірвіть листочки.
5. Суп розлийте по тарілках додайте кубики дині і крутони. Прикрасьте базиліком.
Радимо також звернути увагу на рецепт зеленого гаспачо.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!