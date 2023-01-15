10 минут и готово: Клопотенко поделился необычным рецептом овсянки
Клопотенко говорит, что блюдо будет вкуснее, если кашу заправить душистым маслом. Саму овсянку он советует не варить, а запаривать.
"Для приготовления используйте овсяные хлопья. Чем мельче, тем быстрее запарятся. Пропорции жидкости указаны на упаковке, но обычно это 1:2. Квашеную капусту берите с морковью, чтобы разнообразить вкус и текстуру блюда и получить больше витаминов", – добавил повар.
Какие продукты вам нужны?
- Овсяные хлопья – 200 г
- Квашеная капуста с морковью – 100 г
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Вода – 400 мл.
- Щепотка соли
Как приготовить
- Хлопья всыпьте в глубокую миску и залейте крутым кипятком, накройте тарелкой и оставьте на 5-10 минут запариваться.
- Когда хлопья разбухнут, добавьте квашеную капусту и растительное масло, перемешайте. Попробуйте по вкусу, и если нужно посолите.
Раньше мы писали о советах Клопотенко по приготовлению "скорых блюд", если гости уже на пороге, а времени на стряпню нет.
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