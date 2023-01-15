10 минут и готово: Клопотенко поделился необычным рецептом овсянки

Клопотенко говорит, что блюдо будет вкуснее, если кашу заправить душистым маслом. Саму овсянку он советует не варить, а запаривать.

"Для приготовления используйте овсяные хлопья. Чем мельче, тем быстрее запарятся. Пропорции жидкости указаны на упаковке, но обычно это 1:2. Квашеную капусту берите с морковью, чтобы разнообразить вкус и текстуру блюда и получить больше витаминов", – добавил повар.

Какие продукты вам нужны?

Овсяные хлопья – 200 г

Квашеная капуста с морковью – 100 г

Масло растительное – 2 ст. л.

Вода – 400 мл.

Щепотка соли

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Как приготовить

Хлопья всыпьте в глубокую миску и залейте крутым кипятком, накройте тарелкой и оставьте на 5-10 минут запариваться. Когда хлопья разбухнут, добавьте квашеную капусту и растительное масло, перемешайте. Попробуйте по вкусу, и если нужно посолите.

Раньше мы писали о советах Клопотенко по приготовлению "скорых блюд", если гости уже на пороге, а времени на стряпню нет.

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