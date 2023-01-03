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Рецепты

30 минут и готово: Клопотенко поделился рецептами для "быстрого ужина"

Былим Елена

30 минут и готово: Клопотенко поделился рецептами для 'быстрого ужина'

Если вам вечером не хочется долго проводить у плиты, а семью надо накормить вкусным ужином, можно заказать доставку еды. Но ведь ужин должен быть и полезным.

Поэтому известный украинский повар Евгений Клопотенко решил помочь и поделился рецептами нескольких блюд, на приготовление которых уйдет не больше 30 минут. "Это будут полноценные и вкусные ужины, после которых ворчать в животе не будет", – добавил он.

Рыба в конверте с маслом и цукини

 

Повар советует выбирать для этого рецепта филе минтая, хотя подойдет и мясо скумбрии, лосося, ставриды, хека и т.д.

Позаботьтесь, чтобы у вас были такие продукты:

  • Филе рыбы – 500 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Цукини – 200 г
  • Эстрагон – 4 веточки
  • Лимон – половина
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Застелите противень пергаментом, чтобы потом можно было сформировать конверт.
  2. Цукини и лимон нарежьте кольцами и выложите пергамент в несколько слоев. Сверху уложите филе рыбы, посолите и поперчите. Добавить масло, эстрагон.
  3. Заверните пергамент и поставьте запекаться в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

Паста с митболами

 

Какие продукты нужны:

  • Спагетти – 500 г
  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • Фарш – 500 г.
  • Томаты пелати – 350 г.
  • Молотый кориандр – 1/3 ч. л.
  • Перец чили – кусочек
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Смесь сухих итальянских трав – 1 ст. л.
  • Пармезан – 15 грамм.
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Спагетти отварите в подсоленной воде. В фарш добавьте кориандр, смесь итальянских трав.
  2. Тщательно перемешайте, сформируйте небольшие шарики. На сковороде разогрейте масла, добавьте мелко порезанные чили и чеснок.
  3. Обжарьте митболы до золотистой корочки, а затем добавьте томаты пелати.
  4. Посолите, накройте крышкой и готовьте 5-7 минут.
  5. Выложите пасту на тарелку, а сверху митболы с соусом.

Цыпленок на сковороде с йогуртовым соусом

 

Какие продукты нужны:

  • Цыпленок – 1 шт.
  • Чеснок – 5-6 зубчиков.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Смесь перцев, соль.

Для соуса приготовьте 200-250 мл йогурта без добавок, 4-5 зубчиков чеснока и соль.

Приступаем к приготовлению:

  1. Вымойте цыпленок и просушите бумажным полотенцем, ножницами разрежьте вдоль грудки и раскройте.
  2. Чеснок выжмите, смешайте с солью и перцем и натрите курицу.
  3. В сковороду влейте масло, выложите цыпленок и жарьте под крышкой.
  4. Чтобы приготовить соус, в йогурте выжмите 4-5 зубчиков чеснока, посолите и перемешайте.
  5. Выкладывайте цыпленок на тарелку и подавайте с йогуртовым соусом.

Кускус с апельсином, мятой и лесным орехом

 

Подготовьте 150 г кускуса, апельсин, 100 г лесных орехов, 5 веточек мяты, 3 ст. л. оливкового масла и соль с перцем.

Как приготовить:

  1. В 150 г кускуса влейте кипяток, накройте крышкой. Из апельсина вырежьте филе, а из мяты оборвите листики и покрошите их. Орехи измельчите.
  2. Смешайте кускус, филе апельсина, мяту и орехи.

Рис по тайскому рецепту

 

Продукты:

  • Креветки – 400 г
  • Рис – 100 г
  • Лук и морковь – по одной штучке
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Имбирь – 2 см корня
  • Лайм – 2 шт.
  • Томат – 1 шт.
  • Соевый соус – 50-70 мл.
  • Яйцо
  • Подсолнечное масло – 3-4 ст. л.
  • Чили – 0,5 ч. л.
  • Зеленый лук – 3-4 пера
  • Арахис – 2-3 ст. л.
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Рис всыпьте в кастрюлю, залейте водой в соотношении 1:2. После закипания варите рис 5 минут, после выключите огонь и оставьте на 15 минут.
  2. Луковицу почистите, помойте и порежьте полукольцами, морковь и имбирь – соломкой.
  3. Из томата вырежьте мягкую часть.
  4. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и вбейте яйцо, быстро перемешайте лопаткой, добавьте чили, морковь, лук и имбирь. Добавьте раздавленный чеснок.
  5. Жарьте на большом огне, помешивая 4 минуты, а затем добавьте креветки. Готовьте еще 2 минутки.
  6. Натрите цедру лайма и добавьте к овощам и креветкам, а затем выжмите сок.
  7. Добавьте на сковороду отварной рис, филе томата и соевый соус.
  8. Перемешайте и готовьте 2 минуты.

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