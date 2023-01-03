30 минут и готово: Клопотенко поделился рецептами для "быстрого ужина"
Если вам вечером не хочется долго проводить у плиты, а семью надо накормить вкусным ужином, можно заказать доставку еды. Но ведь ужин должен быть и полезным.
Поэтому известный украинский повар Евгений Клопотенко решил помочь и поделился рецептами нескольких блюд, на приготовление которых уйдет не больше 30 минут. "Это будут полноценные и вкусные ужины, после которых ворчать в животе не будет", – добавил он.
Рыба в конверте с маслом и цукини
Повар советует выбирать для этого рецепта филе минтая, хотя подойдет и мясо скумбрии, лосося, ставриды, хека и т.д.
Позаботьтесь, чтобы у вас были такие продукты:
- Филе рыбы – 500 г
- Сливочное масло – 50 г
- Цукини – 200 г
- Эстрагон – 4 веточки
- Лимон – половина
- Соль и перец
Как приготовить:
- Застелите противень пергаментом, чтобы потом можно было сформировать конверт.
- Цукини и лимон нарежьте кольцами и выложите пергамент в несколько слоев. Сверху уложите филе рыбы, посолите и поперчите. Добавить масло, эстрагон.
- Заверните пергамент и поставьте запекаться в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
Паста с митболами
Какие продукты нужны:
- Спагетти – 500 г
- Оливковое масло – 2-3 ст. л.
- Фарш – 500 г.
- Томаты пелати – 350 г.
- Молотый кориандр – 1/3 ч. л.
- Перец чили – кусочек
- Чеснок – 3 зубчика
- Смесь сухих итальянских трав – 1 ст. л.
- Пармезан – 15 грамм.
- Соль и перец
Как приготовить:
- Спагетти отварите в подсоленной воде. В фарш добавьте кориандр, смесь итальянских трав.
- Тщательно перемешайте, сформируйте небольшие шарики. На сковороде разогрейте масла, добавьте мелко порезанные чили и чеснок.
- Обжарьте митболы до золотистой корочки, а затем добавьте томаты пелати.
- Посолите, накройте крышкой и готовьте 5-7 минут.
- Выложите пасту на тарелку, а сверху митболы с соусом.
Цыпленок на сковороде с йогуртовым соусом
Какие продукты нужны:
- Цыпленок – 1 шт.
- Чеснок – 5-6 зубчиков.
- Масло растительное – 100 мл.
- Смесь перцев, соль.
Для соуса приготовьте 200-250 мл йогурта без добавок, 4-5 зубчиков чеснока и соль.
Приступаем к приготовлению:
- Вымойте цыпленок и просушите бумажным полотенцем, ножницами разрежьте вдоль грудки и раскройте.
- Чеснок выжмите, смешайте с солью и перцем и натрите курицу.
- В сковороду влейте масло, выложите цыпленок и жарьте под крышкой.
- Чтобы приготовить соус, в йогурте выжмите 4-5 зубчиков чеснока, посолите и перемешайте.
- Выкладывайте цыпленок на тарелку и подавайте с йогуртовым соусом.
Кускус с апельсином, мятой и лесным орехом
Подготовьте 150 г кускуса, апельсин, 100 г лесных орехов, 5 веточек мяты, 3 ст. л. оливкового масла и соль с перцем.
Как приготовить:
- В 150 г кускуса влейте кипяток, накройте крышкой. Из апельсина вырежьте филе, а из мяты оборвите листики и покрошите их. Орехи измельчите.
- Смешайте кускус, филе апельсина, мяту и орехи.
Рис по тайскому рецепту
Продукты:
- Креветки – 400 г
- Рис – 100 г
- Лук и морковь – по одной штучке
- Чеснок – 1 зубчик
- Имбирь – 2 см корня
- Лайм – 2 шт.
- Томат – 1 шт.
- Соевый соус – 50-70 мл.
- Яйцо
- Подсолнечное масло – 3-4 ст. л.
- Чили – 0,5 ч. л.
- Зеленый лук – 3-4 пера
- Арахис – 2-3 ст. л.
- Соль и перец
Как приготовить:
- Рис всыпьте в кастрюлю, залейте водой в соотношении 1:2. После закипания варите рис 5 минут, после выключите огонь и оставьте на 15 минут.
- Луковицу почистите, помойте и порежьте полукольцами, морковь и имбирь – соломкой.
- Из томата вырежьте мягкую часть.
- В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и вбейте яйцо, быстро перемешайте лопаткой, добавьте чили, морковь, лук и имбирь. Добавьте раздавленный чеснок.
- Жарьте на большом огне, помешивая 4 минуты, а затем добавьте креветки. Готовьте еще 2 минутки.
- Натрите цедру лайма и добавьте к овощам и креветкам, а затем выжмите сок.
- Добавьте на сковороду отварной рис, филе томата и соевый соус.
- Перемешайте и готовьте 2 минуты.
Ранее UAportal писал о готовящихся без духовки мясных блюдах.
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