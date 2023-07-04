Быстрый и вкусный салат из клубники и шпината по рецепту Клопотенко

Клубника – невероятно вкусная и ароматная ягода, которую можно использовать не только в десертах, но и салатах. Она придает освежающий вкус и цвет, превращая обычный салат в настоящее кулинарное наслаждение.

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко советует попробовать салат из клубники, шпината, оливок и козьего сыра. Он является свежей альтернативой греческому салату.

Для этого салата лучше выбирать клубнику, которая не очень мягкая, чтобы ее можно было нарезать на четвертинки и держать кучей. К концу сезона, когда домашняя клубника становится мягче, рекомендуется отобрать менее спелые ягоды.

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Козий сыр отлично сочетается с клубникой в этом салате. Рекомендуется использовать мягкий сыр или фету, поскольку они имеют лучшую текстуру для этого салата, добавляя свежий и насыщенный вкус.

Оливки лучше выбирать без косточек, поскольку они будут целыми в салате. Рекомендуется покупать оливки хорошего качества без дополнительных добавок, чтобы не отвлекать вкусовые рецепторы от салата.

Для приготовления этого салата вам понадобится клубника, шпинат, оливки, мягкий козий творог, растительное масло, мед, французская горчица в зернах, сок лимона, соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт салата с клубникой и шпинатом:

Помойте клубнику, удалите хвостики и нарежьте каждую ягоду на четвертинки. Если сыр очень мягкий, можно использовать чайную ложку для его нанесения. В небольшой мисочке смешайте растительное масло, мед, французскую горчицу в зернах, лимонный сок, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте соус и полейте им салат.

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