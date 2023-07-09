Как приготовить комбучу дома: простой рецепт от Клопотенко

Комбуча – это ферментированный напиток, готовящийся на основе чайного гриба, или симбиотических культурах бактерий и дрожжей SCOBY. Этот напиток имеет приятный кисловатый вкус и много полезных свойств для организма.

Чайный гриб является основой напитка и без него комбучу не приготовишь. SCOBY модно приобрести в интернете или заказать на форумах у того, кто занимается разведением чайного гриба.

Какая польза комбучи:

В процессе брожения образуется уксусная кислота, несколько других кислотных соединений, следы алкоголя и газы. В комбуче развивается большое количество бактерий, среди которых молочнокислые, которые могут иметь пробиотическую функцию. Пробиотики способствуют здоровью кишечника, улучшают пищеварение, снижают воспаление и помогают контролировать вес. Хотя пробиотическая функция комбучи все еще изучается, ее потенциал поражает.

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Основа комбучи – чай. Потому полезные свойства чая переходят и в этот напиток. Зеленый чай, например, содержит много биологически активных соединений, таких как полифенолы, действующие как мощные антиоксиданты. Исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может улучшить обмен веществ, снизить жир на животе, улучшить уровень холестерина и помочь контролировать уровень сахара в крови. Черный чай также обладает своими полезными свойствами.

Антиоксиданты, содержащие комбуча, борются с вредными свободными радикалами, которые могут повредить клетки и способствовать развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Также известно, что комбуча может снижать риск сердечных заболеваний, регулировать уровень сахара в крови и даже обладать противораковыми свойствами.

Не забывайте, что комбуча содержит содержание алкоголя из-за процесса ферментации, поэтому следует разумно потреблять этот напиток.

Как приготовить комбучу дома

Рецептом поделился известный повар Евгений Клопотенко. Он советует для начала подготовить SCOBY (гриб "маму") и осуществить два процесса ферментации. Если вы купите уже выращенный чайный гриб, то первый процесс можно пропустить.

SCOBY напоминает толстую плёнку на поверхности чая, которая образуется в процессе брожения. Именно эта пленка (напоминает медузу) запускает процесс образования комбучей. Ее можно приобрести готовой или приготовить самому из воды, сахара и чая (процесс ферментации займет до 4 недель).

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На первом этапе приготовления комбучи рекомендуется использовать черный чай. Гриб лучше растет именно на черном чае, в то время как на зеленом и фруктовом он может расти хуже. Также важно не заменять сахар медом или другими подсластителями, поскольку это может негативно повлиять на качество и структуру комбучи. Однако в процессе приготовления готового напитка можно заменить сахар на другие ингредиенты.

Сам процесс ферментации комбучи проходит на двух этапах. Первый этап проходит с участием "мамы-гриба" и длится от 6 до 10 дней. Чай бродит и приобретает характерный резковатый вкус. На втором этапе ферментация происходит уже без самого гриба, в порционных бутылках, и добавляются разные вкусы. На этом этапе можно добавить специи, фрукты, овощи, ягоды, сок или сухофрукты. Комбуча может стать основой приготовления лимонада, позволяя экспериментировать со вкусами и получать новые сочетания.

Как пить комбучу:

Если вы любите комбучу, важно знать, как правильно употреблять этот напиток. Не существует точных рекомендаций по количеству комбучи, которое можно пить в день. Однако опыт любителей комбучи показывает, что рекомендуется не пить более 450-500 мл в день. Если вы начинаете употреблять комбучу впервые, рекомендуется начать с меньшего количества, например, 60-80 мл в день, чтобы организм привык к этому напитку.

А еще учтите, что комбуча содержит кофеин в количестве 10 мг на 230 мл. Поэтому, если вы чувствительны к кофеину, не рекомендуется пить комбучу большими количествами или во второй половине дня. Также следует учитывать наличие небольшого количества алкоголя в домашней комбучи – от 0,5% до 3% ABV.

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