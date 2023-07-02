Как засолить сало: точный и простой рецепт от Клопотенко

Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем собственном веб-сайте важными советами по засолению сала. Он отмечает, что основным аспектом этого процесса является правильное соотношение между главным ингредиентом и солью.

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По словам кулинара, чтобы сало хранилось в холодильнике в отличном состоянии и имело насыщенный вкус, похожий на подарок от украинских богов, необходимо его засолить.

Одна из рекомендаций Евгения Клопотенко состоит в том, чтобы выбирать кусок сала толщиной не более 4-5 см. Это поможет обеспечить равномерную просолку.

Однако наиболее важным аспектом, по его словам, является верная пропорция соли. В самом простом рецепте, который использует три ингредиента, Евгений Клопотенко указывает такое соотношение между салом и солью.

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500 г сала;

200 г соли;

150 г паприки.

Чтобы приготовить, необходимо обвалять кусок сала в 200 г соли, затем посыпать его со всех сторон 150 г паприки. После этого сало следует переложить в сосуд с крышкой, закрыть и поместить в холодильник на два-три дня.

Если сало выйдет из холодильника жестким, это свидетельствует о его готовности. Остатки соли следует слегка взбить с сала и хранить в холодильнике или морозильнике.

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