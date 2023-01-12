Клопотенко дал советы, как приготовить 'идеальные сырники'

На завтрак сырники можно приготовить с овсяными хлопьями или сухофруктами, также можно сделать соленые с зеленью. Но делать это нужно строго по рецепту, поскольку есть вероятность, что сырники попросту расползутся по сковороде.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко говорит: есть несколько уловок, которые помогут сделать сырники "идеальными" - это и выбор мягкого сыра для начинки, и добавление определенных ингредиентов, которые убрать лишнюю влагу из сыра.

Клопотенко рассказал, что сыр для этого блюда лучше выбирать с жирностью от 5% до 9%, чтобы сырники лучше держали форму. А перед приготовлением сыр следует выложить в несколько слоев марли и отжать лишнюю влагу. Также можно добавить в сырую манную крупу и оставить на 15-20 минут.

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Жарить сырники лучше на хорошо разогретой сковороде, но на небольшом огне.

Еще один лайфхак от Клопотенко: перед приготовлением сформированные творожники можно положить на 10 мин до морозилки – тогда они точно не расползутся.

Рецепт сырников с манкой:

Подготовьте кисломолочный творог – 400 г, яйцо, 3 ст. л. манки, 3 ст. л. сахара, 4 ст. л. подсолнечного масла и 10 г ванильного сахара. Можно добавить немного соли.

Как приготовить:

Выложите творог в миску, вбейте яйцо, всыпьте сахар и ванильный сахар, манку и соль.

Перемешайте все ингредиенты до однородности. Если тесто кажется редким, добавьте еще немного манки. Дайте смеси выстояться 15-20 минут.

Посыпайте доску или рабочую поверхность манкой, сформуйте из теста шарики и немного прижмите каждый из них столовой ложкой. Сформированные сырники запанируйте в манке.

Разогрейте сковороду, влейте масло и поочередно выкладывайте сырники и жарьте их до появления золотистой корочки.

Готовые сырники выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.

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