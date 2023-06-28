rus
Українська
Рецепты

Клопотенко назвал секретный ингредиент для вареников с вишнями

Былим Елена

Клопотенко назвал секретный ингредиент для вареников с вишнями

Лето – прекрасная пора для того, чтобы ежедневно готовить что-то из сезонных ягод и фруктов. Предлагаем вам обратить внимание на вареники с вишнями, которые готовятся с "секретным ингредиентом".

Этим рецептом поделился известный украинский кулинар Евгений Клопотенко. Он говорит, что добавляет к вареникам манку. В тесто или в начинку читайте дальше.

Для теста Клопотенко советует подготовить следующие продукты:

  • Мука – 500 г
  • Молоко – 250 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Соль – ½ ч. л.

Читайте также: Рецепт ленивого клубничного торта без выпечки

А для начинки запаситесь:

  • Вишни без косточек – 400 г
  • Сахар – 1-2 ст. л.
  • Манка – 1 ст. л.
  • Соль – щепотка

Как готовить вареники с вишней?

  1. Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль, яйцо и растительное масло. Размешайте, влейте молоко. Замесите тесто.
  2. К вишне без косточек, из которой стек сок, добавьте манку и сахар. Перемешайте.
  3. Раскатайте тесто толщиной до 3 мм. Стаканом вырежьте в нем кружочки.
  4. Выложите вишню внутрь кружочка и защипните края теста.
  5. Варите вареники в кипящей воде с щепоткой соли на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут.

Советуем также обратить внимание на рецепт мятного льда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

УкраинцыРецепты