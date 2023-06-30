Лучшие рецепты блюд из молодого картофеля от Клопотенко
Молодой картофель содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Она богата витаминами C и B6, калием, фолиевой кислотой. А еще она низкокалорийная и намного вкуснее "старого картофеля".
Известный украинский повар Евгений Клопотенко дал несколько советов, как готовить и с чем совмещать молодой картофель. Если вы будете ее запекать, он советует выбирать мелкие картофелины.
Соединять ее он предлагает с разными видами перца, куркумой, прованскими и итальянскими травами, розмарином, тимьяном, лавровым листом, паприкой.
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Вот какие блюда он советует готовить из молодого картофеля:
Запечь в духовке:
Ингредиенты
- 500-600 г молодого картофеля
- 2-3 ст. л. масла
- 100-150 г сливочного масла
- Соль – по вкусу
Картофель помойте и поджарьте на сковороде с маслом до появления румяной корочки. Добавьте соль по своему вкусу и 100–150 г сливочного масла. Отправьте картофель запекаться на 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Картофель с луком и мятой:
Ингредиенты
- 800 г молодого картофеля
- 5 шт. перья зеленого лука
- Листья из 3 веточек мяты
- 50 г майонеза
- 20 мл сока лимона
- 1 ч. л. французской горчицы с зернами
- Соль – по вкусу
- 100-150 мл масла
Как готовить: Молодой картофель промойте и отварите до готовности в подсоленной воде. Воду слейте и дайте картофелю остыть. Порежьте перья зеленого лука и листья мяты. В салатнике смешайте отварной картофель, домашний майонез, зелень, листья мяты и французскую горчицу. Добавить сок половины лимона и перемешать.
Картофель с корицей
Ингредиенты
- 800 г молодого картофеля
- 30 г сливочного масла
- Соль – по вкусу
- 1 ч. л. молотой корицы
Картофель помойте и отварите в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и посолите картофель по вкусу. Затем добавьте корицу и сливочное масло. Хорошо перемешайте. Читайте подробный рецепт, как готовить молодой картофель с корицей.
Картофель в карамеле
Ингредиенты
- 0,5 кг молодого картофеля
- 30 г сливочного масла
- 30 г сахара
- 1 ст. л. сока лимона
- 1-2 щепотки крупной соли
Картофель надо помыть и сварить в подсоленной воде до готовности. Сковороду разогрейте на большом огне, всыпьте сахар, чтобы он растаял, добавьте масло и сок лимона. Переложите картофель в сковороду и тщательно перемешайте. Делайте это до тех пор, пока картофель не покроется карамельной корочкой. При желании можно посолить.
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