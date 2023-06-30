Лучшие рецепты блюд из молодого картофеля от Клопотенко

Молодой картофель содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Она богата витаминами C и B6, калием, фолиевой кислотой. А еще она низкокалорийная и намного вкуснее "старого картофеля".

Известный украинский повар Евгений Клопотенко дал несколько советов, как готовить и с чем совмещать молодой картофель. Если вы будете ее запекать, он советует выбирать мелкие картофелины.

Соединять ее он предлагает с разными видами перца, куркумой, прованскими и итальянскими травами, розмарином, тимьяном, лавровым листом, паприкой.

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Вот какие блюда он советует готовить из молодого картофеля:

Запечь в духовке:

Ингредиенты

500-600 г молодого картофеля

2-3 ст. л. масла

100-150 г сливочного масла

Соль – по вкусу

Картофель помойте и поджарьте на сковороде с маслом до появления румяной корочки. Добавьте соль по своему вкусу и 100–150 г сливочного масла. Отправьте картофель запекаться на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Картофель с луком и мятой:

Ингредиенты

800 г молодого картофеля

5 шт. перья зеленого лука

Листья из 3 веточек мяты

50 г майонеза

20 мл сока лимона

1 ч. л. французской горчицы с зернами

Соль – по вкусу

100-150 мл масла

Как готовить: Молодой картофель промойте и отварите до готовности в подсоленной воде. Воду слейте и дайте картофелю остыть. Порежьте перья зеленого лука и листья мяты. В салатнике смешайте отварной картофель, домашний майонез, зелень, листья мяты и французскую горчицу. Добавить сок половины лимона и перемешать.

Картофель с корицей

Ингредиенты

800 г молодого картофеля

30 г сливочного масла

Соль – по вкусу

1 ч. л. молотой корицы

Картофель помойте и отварите в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и посолите картофель по вкусу. Затем добавьте корицу и сливочное масло. Хорошо перемешайте. Читайте подробный рецепт, как готовить молодой картофель с корицей.

Картофель в карамеле

Ингредиенты

0,5 кг молодого картофеля

30 г сливочного масла

30 г сахара

1 ст. л. сока лимона

1-2 щепотки крупной соли

Картофель надо помыть и сварить в подсоленной воде до готовности. Сковороду разогрейте на большом огне, всыпьте сахар, чтобы он растаял, добавьте масло и сок лимона. Переложите картофель в сковороду и тщательно перемешайте. Делайте это до тех пор, пока картофель не покроется карамельной корочкой. При желании можно посолить.

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