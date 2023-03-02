Овощи не надо варить: пошаговый рецепт винегрета от Клопотенко
Во время поста и не только винегрет считается тем блюдом, которое даст вашему организму необходимое количество витаминов и питательных веществ. Особенно полезным он будет, если овощи для салата не варить, а запекать.
Известный украинский повар Евгений Клопотенко заверил: "на выходе разница вкусов очень ощутима". По его словам, овощи обладают удивительным насыщенным вкусом, "который вы никогда не получите при варке".
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Какие продукты понадобятся
- Морковь – 300 г
- Свекла – 300 г
- Картофель – 400 г
- Зеленый горошек – 200 г (замороженного)
- Соленые огурцы – 300 г
- Подсолнечное масло – 3 ст. л.
- Петрушка или укроп – по вкусу
- Соль – щепотка, можно обойтись и без нее
Как готовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Овощи хорошо помойте и заверните в фольгу, если нет ее, то просто выложите на противень.
- Запекайте до готовности – картофель и морковь 30-40 минут, а свекла до 80 минут.
- Когда овощи охладятся, почистьте их от кожуры, порежьте квадратиками. Выложите овощи в миску, добавьте порезанные соленые огурцы, размороженный горошек.
- Полейте растительным маслом, а еще по желанию добавьте нарезанной зелени.
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