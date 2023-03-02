Овощи не надо варить: пошаговый рецепт винегрета от Клопотенко

Во время поста и не только винегрет считается тем блюдом, которое даст вашему организму необходимое количество витаминов и питательных веществ. Особенно полезным он будет, если овощи для салата не варить, а запекать.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко заверил: "на выходе разница вкусов очень ощутима". По его словам, овощи обладают удивительным насыщенным вкусом, "который вы никогда не получите при варке".

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Какие продукты понадобятся

Морковь – 300 г

Свекла – 300 г

Картофель – 400 г

Зеленый горошек – 200 г (замороженного)

Соленые огурцы – 300 г

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Подсолнечное масло – 3 ст. л.

Петрушка или укроп – по вкусу

Соль – щепотка, можно обойтись и без нее

Как готовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Овощи хорошо помойте и заверните в фольгу, если нет ее, то просто выложите на противень. Запекайте до готовности – картофель и морковь 30-40 минут, а свекла до 80 минут. Когда овощи охладятся, почистьте их от кожуры, порежьте квадратиками. Выложите овощи в миску, добавьте порезанные соленые огурцы, размороженный горошек. Полейте растительным маслом, а еще по желанию добавьте нарезанной зелени.

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