Полезное диетическое блюдо в считанные минуты: как сварить яйцо пашот 'на пару'

Французское блюдо яйцо пашот это самое диетическое блюдо, которое можно приготовить из яиц. Чтобы приготовить его, нужно всего несколько минут. Ее можно кушать как утром на завтрак, так на обед или ужин.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом яиц пашот и раскрыл секрет их "идеального приготовления".

Читайте также: Как сварить яйца, чтобы они легко чистились: неожиданные лайфхаки

"Чтобы сварить яйцо пашот, вам понадобятся свежие яйца из холодильника. Поверьте, это очень важно, и если не соблюдать эти правила, может ничего не выйти, и вместо аккуратно сваренного яйца в кастрюле вы увидите непонятную белую субстанцию", – предупредил он.

Видео дня

Процесс приготовления:

Возьмите кастрюлю и налейте в нее два литра воды и поставьте на плиту, чтобы вода начала закипать. Можно добавить в воду столовую ложку уксуса – тогда белок поскорее обратится. Как только вода начнет готовиться кипеть, возьмите венчик или столовую ложку размешайте воду быстрым движением, чтобы образовалась воронка. Яйцо нужно осторожно разбить в чашку или мисочку, чтобы не повредить желток. В образовавшуюся в воде воронку влейте яйцо и продолжайте поддерживать движение воды в воронке, перемешивая ее ложкой или венчиком. Варите яйцо в течение 2 минут, пока весь белок не свернется.

С помощью шумовки извлеките яйцо на тарелку. Можно посолить и присыпать сухими специями и подавать на кусочек хлеба или просто так.

Читайте также, почему не стоит выбрасывать шелуху от картофеля, и какое удивительное блюдо можно приготовить с ними.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!