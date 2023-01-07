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Рецепты

Придут гости, а времени готовить нет: Клопотенко дал советы, что быстро подать на стол

Былим Елена

Придут гости, а времени готовить нет: Клопотенко дал советы, что быстро подать на стол

Во время праздников, когда нет времени стоять у плиты, а гости уже на пороге, можно на скорую руку приготовить несколько блюд, которые будут не только вкусными, но и оригинальными.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко опубликовал подборку рецептов, позволяющих сэкономить время на приготовление пищи. "Блюда не только быстро готовятся, но и имеют в своем составе высокую питательную ценность для организма", – отметил он.

Сэндвич Кубано

 

Какие продукты нужны:

  • Банка консервированного тунца
  • Лимон
  • Чиабата
  • Томаты (небольшого размера) – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Базилик – 1 веточка
  • Сливочное масло – 20 г

Как приготовить:

  1. Помойте лимон и нарежьте большие кусочки, обжарьте на гриле без добавления жира, чтобы он немного пригорел. Лимон также можно целым бросить на раскаленный уголь, чтобы кожура чуть-чуть пригорела со всех сторон и уже после этого его надо нарезать крупными кусочками.
  2. Чиабата разрежьте вдоль и подсушите на гриле, в костре или в тостере. Томаты нарежьте на средние кубики, чеснок мелко изрубите, так же сделает с листьями базилика. Смешайте все ингредиенты.
  3. Теплую гренку смажьте сливочным маслом, сверху выложите тунец, овощную смесь и кусочки лимона.

Бутерброды с тапенадом

 

Вам понадобятся:

  • Багет – 4 кусочка
  • Оливки (зеленые без косточки) – 100 г
  • Оливки (черные без косточки) – 100 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Каперсы – 1 ч. л.
  • Несколько – 3 штучки
  • Зелень (для украшения)

Как приготовить:

  1. Оливки, чеснок, каперсы, несколько нужно смешать блендером до получения однородной массы. Добавьте оливковое и размешайте.
  2. Выложите тапенад на хлеб и украсьте зеленью.

Салат с огурцом и сыром фета

 

Продукты:

  • Огурцы – 5 шт.
  • Фета – 100 г
  • Белый лук – половина
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Белый перец – 10 горошин

Как сделать:

  1. Огурцы промойте и нарежьте полукольцами.
  2. Лук нарежьте тонкими перьями. Раскрошите фету в глубокой тарелке.
  3. Полейте все ингредиенты лимонным соком и растительным маслом.
  4. Возьмите 10 горошин белого перца и разотрите в ступке. Добавить в салат и хорошо перемешать.

Салат "Коул Слоу"

 

Ингредиенты

  • Морковь – 1 большая
  • Белокочанная капуста – 400 г

Соус: 50 г сметаны, 6 г сладкой горчицы, 6-10 г тертого или консервированного хрена, соль и перец.

Как приготовить:

  1. Морковь промойте и почистите, нарежьте тонкой соломкой. То же сделайте с капустой. Сложите овощи в глубокую миску.
  2. Соус нужно готовить так: корень хрена натрите на мелкой терке, добавьте 50 г сметаны и 6 г сладкой горчицы. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Перемешайте и заправьте салат.

Куриное филе с лимоном

 

Позаботьтесь о следующих продуктах:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Сливочное масло – 40 г
  • Лимон – половина
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Филе курицы почистите от пленок и излишнего жира. Разрежьте вдоль две части.
  2. Разогрейте сковороду, влейте растительное масло и выложите половинки куриного филе. Жарьте на медленном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.
  3. Вымойте лимон и натрите цедру половины цитруса на мелкой терке.
  4. Выжмите на сковороду с курицей сок половины лимона.
  5. Выложите на сковороду сливочное масло и натертую лимонную цедру.
  6. Тушите все вместе на маленьком огне еще в течение 5-7 минут.

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