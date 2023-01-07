Придут гости, а времени готовить нет: Клопотенко дал советы, что быстро подать на стол
Во время праздников, когда нет времени стоять у плиты, а гости уже на пороге, можно на скорую руку приготовить несколько блюд, которые будут не только вкусными, но и оригинальными.
Известный украинский повар Евгений Клопотенко опубликовал подборку рецептов, позволяющих сэкономить время на приготовление пищи. "Блюда не только быстро готовятся, но и имеют в своем составе высокую питательную ценность для организма", – отметил он.
Сэндвич Кубано
Какие продукты нужны:
- Банка консервированного тунца
- Лимон
- Чиабата
- Томаты (небольшого размера) – 2 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Базилик – 1 веточка
- Сливочное масло – 20 г
Как приготовить:
- Помойте лимон и нарежьте большие кусочки, обжарьте на гриле без добавления жира, чтобы он немного пригорел. Лимон также можно целым бросить на раскаленный уголь, чтобы кожура чуть-чуть пригорела со всех сторон и уже после этого его надо нарезать крупными кусочками.
- Чиабата разрежьте вдоль и подсушите на гриле, в костре или в тостере. Томаты нарежьте на средние кубики, чеснок мелко изрубите, так же сделает с листьями базилика. Смешайте все ингредиенты.
- Теплую гренку смажьте сливочным маслом, сверху выложите тунец, овощную смесь и кусочки лимона.
Бутерброды с тапенадом
Вам понадобятся:
- Багет – 4 кусочка
- Оливки (зеленые без косточки) – 100 г
- Оливки (черные без косточки) – 100 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Каперсы – 1 ч. л.
- Несколько – 3 штучки
- Зелень (для украшения)
Как приготовить:
- Оливки, чеснок, каперсы, несколько нужно смешать блендером до получения однородной массы. Добавьте оливковое и размешайте.
- Выложите тапенад на хлеб и украсьте зеленью.
Салат с огурцом и сыром фета
Продукты:
- Огурцы – 5 шт.
- Фета – 100 г
- Белый лук – половина
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Белый перец – 10 горошин
Как сделать:
- Огурцы промойте и нарежьте полукольцами.
- Лук нарежьте тонкими перьями. Раскрошите фету в глубокой тарелке.
- Полейте все ингредиенты лимонным соком и растительным маслом.
- Возьмите 10 горошин белого перца и разотрите в ступке. Добавить в салат и хорошо перемешать.
Салат "Коул Слоу"
Ингредиенты
- Морковь – 1 большая
- Белокочанная капуста – 400 г
Соус: 50 г сметаны, 6 г сладкой горчицы, 6-10 г тертого или консервированного хрена, соль и перец.
Как приготовить:
- Морковь промойте и почистите, нарежьте тонкой соломкой. То же сделайте с капустой. Сложите овощи в глубокую миску.
- Соус нужно готовить так: корень хрена натрите на мелкой терке, добавьте 50 г сметаны и 6 г сладкой горчицы. Посолите и поперчите по вкусу.
- Перемешайте и заправьте салат.
Куриное филе с лимоном
Позаботьтесь о следующих продуктах:
- Куриное филе – 1 шт.
- Оливковое масло – 50 мл
- Сливочное масло – 40 г
- Лимон – половина
- Соль и перец
Как приготовить:
- Филе курицы почистите от пленок и излишнего жира. Разрежьте вдоль две части.
- Разогрейте сковороду, влейте растительное масло и выложите половинки куриного филе. Жарьте на медленном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.
- Вымойте лимон и натрите цедру половины цитруса на мелкой терке.
- Выжмите на сковороду с курицей сок половины лимона.
- Выложите на сковороду сливочное масло и натертую лимонную цедру.
- Тушите все вместе на маленьком огне еще в течение 5-7 минут.
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