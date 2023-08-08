Рецепт аджики с кетчупом чили на зиму от Евгения Клопотенко
Такая аджика получится остренькая, поэтому будет прекрасно дополнять вкус мяса. Рецептом поделился на своем сайте Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
На 3 пол-литровых банка
1 кг томатов
500 г сладкого перца
8-10 зубчиков чеснока
100 мл подсолнечного масла
1 ст. л. соли
2 ст. л. сахара
6-7 ст. л. кетчупа чили
2 ч. л. черного молотого перца
30 мл уксуса 9%
Читайте также: Маринованные огурцы с сеном: необычный рецепт от Клопотенко
Способ приготовления:
1. Овощи помойте. Разрежьте томаты и перца пополам, вырежьте плодоножку и нарежьте произвольными кусками. Очистите .8-10 зубчиков чеснока.
2. Овощи переведите в блендер, добавьте 100 мл подсолнечного масла и перебейте до однородности. Вылейте в кастрюлю, добавьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара и варите 30 минут на маленьком огне.
3 Простерелизуйте банки и крышки.
4. К аджике добавьте 6-7 ст. л. кетчупа чили и 2 ч. л. молотого черного перца. Туда же добавить 30 мл столового уксуса, перемешать и варить еще 5 минут после закипания.
5. Разлейте по банкам и закройте крышками. После остывания храните в прохладном месте до года.
Советуем также обратить внимание на рецепт малосольного цуккини.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!