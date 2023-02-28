Салат с гречкой для тех, кто держит пост: простой рецепт от Клопотенко

Если вы держите пост и хотите разнообразить завтрак или обед, предлагаем вам рецепт гречки, но не простой, а еще более полезной. Это блюдо не будет напоминать кашу, а скорее салат с привкусом восточных специй.

Рецептом салата из гречки и свеклы поделился известный повар Евгений Клопотенко. Он предлагает добавить в блюдо пряного бодяна и кардамона с оливками.

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Подготовьте следующие продукты:

Гречка – 100 г

Звездочка бадьяна

Кардамон – одна коробочка с зернышками

Свекла среднего размера

Чеснок – 2 зубчика

Оливки без косточки – 50 г

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Масло растительное – 3 ст. л.

Соль и перец – по желанию

Кстати, Клопотенко предлагает использовать в салате сырую свеклу, однако по желанию вы можете ее отварить или запечь

Как готовить:

Гречку насыпьте в кастрюлю, залив водой в пропорции 1 к 2. Добавьте звездочку бадьяна и коробочку кардамона. Доведите гречку до кипения на сильном огне, затем убавьте его до минимума и варите 10 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться с закрытой крышкой минут 15-20. Затем извлеките специи из кастрюли. Помойте и очистите свеклу и нарежьте ее кубиками. Очистите чеснок и покрошите мелко. Добавьте свеклу и чеснок к отварной гречихе. Оливки без косточки положите в гречку целиком. Заправьте салат растительным маслом и по желанию посолите и поперчите.

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