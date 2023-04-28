Свинина и свекла: рецепт шпундры от Евгения Клопотенко
Шпундра – украинское блюдо, которому насчитывается уже 400 лет. Оно готовится из свинины и свеклы. Еще Иван Котляревский упоминал его в своей "Энеиде".
Ингредиенты:
– 300-500 г свиного ошейка
– 3 свеклы
– 1 ст. л. уксуса
– 2 луковицы
– 3 ст. л. сметаны
– 1 ч. л. сладкой горчицы
– 3 зубчика чеснока
– 1 ст. л. подсолнечного масла
– 50 г сливочного масла
– 2 ст. л. муки
– 2 ст. л. белого хрена
– 5 веточек тимьяна
– 2 ст. л. сметаны
– 2 томата
– 50 мл воды
1. Свинину порежьте большими кусками, посолите, поперчите и натрите сладкой горчицей и растительным маслом.
2. Один лук нарежьте полукольцами, чеснок прижмите плоской стороной лезвия ножа. Возьмите противень и выложите на него свинину, лук и чеснок.
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3. Запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. Извлеките мясо и дождитесь его охлаждения. Отделите мясо от ребер. Если вы использовали другие части свинины – просто нарежьте.
4. Возьмите свеклу, помойте и запеките час – полтора в духовке.
5. Готовую свеклу нарежьте полукольцами и переложите в миску. К свекле добавьте 1 ст. л. уксуса и залейте водой, чтобы она покрывала свеклу. Оставьте на 40 минут. Нарежьте вторую луковицу мелким кубиком.
6. Разогрейте сковороду, растопите на ней сливочное масло, натрите помидоры и выложите на сковороду. Добавьте 2 ст. л. муки, соль и перец. Возьмите другую сковороду и обжарьте лук.
7. На сковороду к томатам выложите нарезанное кусками мясо и жареный лук и свеклу.
8. Сметану разведите с водой и добавьте к мясу и свекле. Тушите 5 минут. Подавайте с белым хреном и тимьяном.
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